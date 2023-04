Darius und Martina Heppner sind das Schützenkönigspaar in Kückelheim.

Brauchtum Das erste Schützenfest in Kückelheim eröffnet die Saison

Kückelheim. Die Schützen in Kückelheim eröffnen die neue Festsaison. Was die Besucher am letzten April-Wochenende erwartet.

Das lange Wochenende zum 1. Mai lädt zum Feiern ein. Traditionell sind es die Schützen in Kückelheim, die die heimische Festsaison eröffnen.



Wann wird gefeiert: von Freitag, 28. April, bis Sonntag, 30. April.

Wer regiert:Darius und Martina Heppner. Vizekönig ist Guido Rottkord. Darius Heppner ist auch amtierender Stadtschützenkönig.

Was sind die Höhepunkte: Das Schützenfest beginnt am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr mit dem Abholen der Schützenfahnen, unter den Klängen des Musikvereins Heinsberg ziehen die Schützen anschließend ins Lakenzelt ein. Pünktlichkeit wird in diesem Falle für die Schützen und die Gäste belohnt, denn das erste Fass Bier auf dem Fest ist traditionell kostenlos.

Im späteren Verlauf des Abends kann dann zu den Klängen der Kapelle „Black out“ das Tanzbein geschwungen werden kann.

Zum Vogelschießen am Samstag, 29. April treffen sich die Schützenbrüder aus Kückelheim, Arpe, Herschede und den umliegenden Ortschaften um 15 Uhr zum Antreten im Lakenzelt. Nach den Ehrungen legen die Schützen an der Dorfkapelle Kückelheim einen Kranz zu Ehren der verstorbenen Mitglieder nieder.

Nach dem Vogelschießen findet Samstag die Königsproklamation im Schützenzelt statt. Bis etwa 21 Uhr spielt der Musikverein Heinsberg zum Tanz auf, bevor erstmals die Sauerländer Coverband „Taktlos“ aus Olpe-Rhode die Festgäste in Schwung bringt.

Mit dem Schützenhochamt am Sonntag, 30. April, um 9.45 Uhr in der Arper Filialkirche St. Antonius beginnt der letzte Tag des Schützenfests. Der traditionelle Frühschoppen schließt sich an.

Gegen 15 Uhr treten die Schützenbrüder aus Kückelheim und Arpe, dann zum großen Festzug an. Neben dem Musikverein Heinsberg marschiert im Festzug auch der Tambourcorps Hengsbeck mit. Im Festzelt ist Stimmung, Musik und Tanz garantiert, bevor ab 20 Uhr die Tanzkapelle „Black out“ die abschließende Runde des ersten Schützenfestes in diesem Jahr einläutet.



Was sind die Besonderheiten: Vor 25 Jahren war Frank Hardebusch der treffsicherste Schütze. Vor 40 Jahren konnte sich Ernst Stirnberg die Königswürde sichern, als König 1973 ging Paul Deitmerg siegreich aus dem Feuergefecht hervor.

