Veranstaltung Das ist alles los beim Mai-Sonntag am 7. Mai in Meschede

Meschede. Aktivitäten, Handel und Spezialitäten: Es ist viel los in Meschede und Enste am Mai-Sonntag. Hier ist eine Übersicht.

Das Stadtmarketing Meschede und die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ laden zum Mai-Sonntag, 7. Mai, ein. Er lockt mit buntem Programm für die ganze Familie sowie offenen Geschäften von 13 bis 18 Uhr in die Innenstadt von Meschede und ins Gewerbegebiet Enste.

Auto-Salon

Die Innenstadt grüßt mit dem traditionellen Mescheder Auto-Salon von der Ruhrbrücke über den Winziger Platz bis zur Zeughausstraße und dem Kaiser-Otto-Platz. Pünktlich zum Frühling präsentieren hier acht Autohäuser ihre Neuheiten der Saison. Vom Sportwagen bis zum Elektro- und Hybridauto ist alles dabei. Organisiert wird die Autoausstellung vom MSC Oberruhr. Liebhaber von Klassikern kommen auf dem Stiftsplatz ab 11 Uhr ins Staunen.

Gegen 14 Uhr beginnt die Mescheder Frühlingsausfahrt mit vielen Old- und Youngtimern. Um ca. 16.30 Uhr kehren die Oldtimer zurück und fahren zum Großraumparkplatz an der Berghauser Badebucht, wo die Schönheiten nochmals bestaunt werden können. Die Anmeldung zur Frühlingsausfahrt ist noch bis zum 3. Mai möglich. Alle Infos sowie das Nennformular gibt es unter www.meschede.de/oldtimer.

Seifenkisten-Rennen

Mit dem Kids-Seifenkisten-Rennen erwartet die jungen Besucher einen besonderen Höhepunkt. In toller Rennatmosphäre und mit voller Fahrt durch das Gewerbegebiet ist beim g Schnelligkeit gefragt. Die Strecke für die jungen Rennfahrer im Alter von 6 bis 16 Jahre erstreckt sich vom Schneidweg bis zum Kreisverkehr bei Intersport Pilz. Die Startgebühr beträgt fünf Euro und wird vor Ort in bar bezahlt. Die Einnahmen kommen einer sozialen Einrichtung zugute. Wer sich einen Startplatz sichern möchte, kann sich mit dem Anmeldeformular bis zum 1. Mai beim Stadtmarketing per Mail an stadtmarketing@meschede.de anmelden. Alle Informationen sind auf der Homepage aufgeführt: www.meschede.de/seifenkistenrennen.

Die Einzelhändler in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Enste öffnen ab 13 Uhr ihre Türen und präsentieren neue Farben und Trends für den kommenden Sommer. In Enste laden die verschiedenen Händler zur Ausstellung rund um die neue Gartensaison und alles zum Thema gesundes Wohnen ein.

Fahrradmeile bei Hegener

„Mehr Sonne. Mehr draußen. Mehr Bewegung“, heißt es auf der Fahrradmeile. Egal, ob Freizeitradler, Rennradfahrer, Genussradler, Mountainbiker oder E-Biker ‒ die Fahrradmeile bietet mit verschiedenen Ständen auf dem Gelände von Fahrradhandel Hegener interessante Informationen und Neuigkeiten zum Thema Radfahren, Wandern und zur Bewegung in und um Meschede. Die Tourist-Info bietet passend hierzu die neuesten Karten und Infos rund um Meschede und Bestwig an.

Das Fest der Vielfalt präsentiert am Sonntag eine bunte Fülle an Aktivitäten, die für alle zugänglich sind. Es gibt Spiel- und Sportstationen für Kinder und Erwachsene sowie Auftritte von lokalen Künstlern. Von einer Fotobox über einen Boccia-Schnupperkurs, ein Spielmobil, Informations- und Spielständen bis zu Fahrrädern zum Ausprobieren für Menschen mit Behinderung gibt es viel zu sehen. „Das Fest soll die Gemeinschaft stärken und alle daran erinnern, dass wir #zusammenunschlagbar sind. Wir möchten alle ermutigen, zusammenzukommen, Spaß zu haben und einander kennenzulernen, um ein inklusives und respektvolles Miteinander zu fördern“, heißt es.

Fest der Vielfalt

Mit dabei: Josefsheim Bigge, Musikschule HSK, Lebenshilfe HSK, Bürgerbus Meschede, IWB Sundern, Boccia-Siglinde Tabaka, Gymnasium der Stadt Meschede, Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Behinderten-Interessen-Vertretung, Johannes Kindergarten, Sauerland-Hilfen, TSC Olsberg, Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen und viele mehr.

An der Ecke Ruhrstraße und Rathausplatz veranstaltet der türkische Verein „IRFAN Meschede“ samstags und sonntags ab 10 Uhr das beliebte Kulturfest „Für ein friedliches Miteinander“. Der Verein gibt einen Einblick in die türkische Kultur und bietet Spezialitäten an.

Schülerlauf

Am Samstag findet passend zu diesem Aktionswochenende der Sparkassen-Schülerlauf in der Innenstadt statt. Hunderte Schülerinnen und Schüler treffen sich auf dem Kaiser-Otto-Platz, um an den Start zu gehen. Der Startschuss für die jungen Sportler fällt um 12 Uhr. Die Mescheder Innenstadt verwandelt sich dann in eine etwa 500 Meter lange Laufstrecke. Entlang der Steinstraße, der Gutenbergstraße, der Mittelgasse, der Ruhrstraße bis zum Kaiser-Otto-Platz wird Runde für Runde gelaufen.

Aufgrund der vielen Aktionsstände und der umfangreichen Autoausstellung werden die Parkplätze am Winziger Platz ab Samstag, 6. Mai, 16 Uhr gesperrt. Am Sonntag, 7. Mai, kommt es zur Sperrung der Innenstadtstraßen, der Ruhrbrücke, Winziger Platz, Gutenbergstraße und Mühlengasse. Am 6. Mai muss die Gutenbergstraße sowie die Mittelgasse in der Zeit von ca. 11.30 Uhr bis 12.45 Uhr aufgrund der Schülerlaufes voll gesperrt werden. Der Busverkehr wird entsprechend umgeleitet.

Kostenloser Shuttle

Ohne Parkplatzsuche alle Aktionen in der Innenstadt und Enste genießen? Dies ist am Mai-Sonntag mit dem kostenlosen Shuttlebusangebot möglich. Der Bus pendelt alle 60 Minuten zwischen dem Gewerbegebiet Enste und der Innenstadt. Die erste Fahrt startet um 13 Uhr und die letzte Fahrt um 17 Uhr am Bahnhof, Bussteig 7.

Die Veranstalter danken der Veltins Brauerei und der Volksbank Sauerland sowie allen Akteuren für die Unterstützung.

