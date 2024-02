Das ist der neue Klinikleiter der Fachkliniken Bad Fredeburg

Bad Fredeburg Der neue Leiter der Fachkliniken GmbH mit vier Einrichtungen in Bad Fredeburg, Holthausen und Dortmund ist kein Unbekannter.

Klinikmanager Uwe Hackenbracht ist seit 1. Februar neuer Standortleiter für die Johannesbad Fachkliniken Bad Fredeburg GmbH. In dieser Position ist der Diplom-Kaufmann verantwortlich für die Johannesbad Fachkliniken Hochsauerland, Bad Fredeburg und Holthauser Mühle sowie für die Adaptionseinrichtung in Dortmund. „Wir freuen uns sehr, mit Uwe Hackenbracht einen langjährigen Weggefährten wieder am Standort begrüßen zu können. Mit seiner umfassenden Erfahrung wird er schnell das operative Geschehen aktiv gestalten und das Profil der Kliniken in den Bereichen Sucht und Psychosomatik strategisch weiterentwickeln“, sagt Anke Gundel, Geschäftsbereichsleiterin Medizin der Johannesbad Unternehmensgruppe.

Lesen Sie auch:

Hackenbracht war zuletzt Klinikleiter und Prokurist der Herzpark Mönchengladbach GmbH. Davor - von 2012 bis 2018 - war er bereits als Klinik- und Standortleiter der Johannesbad Kliniken Bad Fredeburg GmbH tätig. Weitere berufliche Stationen waren u.a. Verwaltungsdirektor der Dr. Becker Klinikgruppe und Kaufmännischer Direktor der Wittgensteiner Kliniken AG.

Weiterentwicklung und Austausch

„Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe, das Zusammenspiel der Kliniken in Bad Fredeburg und der Adaption in Dortmund mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten gemeinsam mit den Mitarbeitenden zukunftsweisend zu gestalten“, so Hackenbracht. „Wir sind bestens aufgestellt, um mit unserer breiten Expertise in den Bereichen Sucht und Psychosomatik Maßstäbe zu setzen“, betont der neue Standortleiter. „Uwe Hackenbracht ist ein ausgezeichneter Kliniker, Netzwerker und Motivator. Als erfahrene Führungspersönlichkeit wird er die Zusammenarbeit am Standort ausbauen und diesen zukunftsfähig aufstellen“, ergänzt Markus Zwick.

Johannesbad Fachkliniken Bad Fredeburg: seit 2012 ein Teil der Johannesbad Gruppe

Mehr als 2300 Patienten pro Jahr werden in den vier Einrichtungen mit ganzheitlichen und modernen Therapieansätzen behandelt und dabei unterstützt, wieder aktiv an Berufs- und Alltagsleben teilzuhaben. Die rund 300 Beschäftigten betreuen 560 Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen (Depressionen, Angststörungen, Traumafolgestörungen etc.) und Abhängigkeitserkrankungen (Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeitserkrankungen mit Begleiterkrankungen). „Damit ist die Johannesbad Fachkliniken Bad Fredeburg GmbH ein wichtiger Bestandteil der Johannesbad Gruppe und ein bedeutender Arbeitgeber im Hochsauerland“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland