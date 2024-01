Das ist der neue Standesbeamte in der Gemeinde Bestwig

Bestwig Bestwig hat einen neuen Standesbeamten. Er hat selbst erst kürzlich geheiratet und traut nun Paare auch an ganz besonderen Orten.

Wer vor ihm steht, will „Ja“ sagen: Die Gemeinde Bestwig hat mit Tobias Brun einen weiteren neuen Standesbeamten. Bürgermeister Ralf Péus überreichte dem 50-Jährigen jetzt Freitag die Urkunde.

Der Vater einer zweieinhalbjährigen Tochter stammt aus Arolsen und hat selbst erst vor einem dreiviertel Jahr geheiratet. Mit seiner Familie lebt er in Heringhausen. Gelernt hat er ursprünglich Bürokaufmann, arbeitete zunächst bei der Bundeswehr, studierte dann in Dortmund Verwaltungswissenschaften, war zehn Jahre bei der Stadt Dortmund und danach zehn Jahre beim Hochsauerlandkreis in Brilon tätig.

Rund 50 Hochzeiten pro Jahr

Seit 1. August letzten Jahres ist Tobias Brun Mitarbeiter der Gemeinde Bestwig, arbeitet als stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Ordnung. Jetzt hat der 50-Jährige seine Prüfung am Institut für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf erfolgreich abgelegt. Neben Theorie und Rechtsgrundlagen stand dabei auch das Verfassen einer Traurede auf dem Lehrplan. Er darf damit künftig Brautpaare trauen. „Darauf freue ich mich sehr“, verrät er. Doch nicht nur rund 50 Hochzeiten pro Jahr stehen auf dem Programm: Gemeinsam mit Standesbeamtin Hatice Sevim wird er auch alle anderen Themenfelder des Personenstandswesens wie zum Beispiel Sterbefälle und besondere Beurkundungen kennenlernen und bearbeiten.

Heiraten tief unter Tage

Und auch die Orte, an denen man in der Gemeinde den „Bund fürs Leben“ schließen kann, sind zahlreich: Neben dem Trauzimmer im Bürger- und Rathaus sind Eheschließungen im historischen Junkern Hof in Ramsbeck, in der Maschinenhalle der Sauerländer Besucherbergwerks sowie - in einem ganz besonderen Ambiente - im „Butterstall“ des Bergwerks rund 300 Meter tief unter Tage im Dörnberg möglich.

Weitere Informationen rund um Eheschließungen in der Gemeinde Bestwig gibt es telefonisch unter 02904/987-147 sowie unter buergeramt@bestwig.de per E-Mail.

