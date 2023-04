Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Musikalische Nostalgietrips warten dieses Wochenende auf euch im Hochsauerlandkreis. Mit Liedern von „ABBA“ oder den „BEE GEES“ lässt es sich fröhlich mitsingen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit durch den Frühlingsmarkt zu schlendern oder eine Ausstellung zu besuchen. Hier sind meine Freizeittipps rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

„Waterloo”, „Mamma Mia”, „Dancing Queen”, wer kennt die allbekannten Hits von ABBA nicht? Eine der dienst-ältesten ABBA-Revival-Bands präsentiert in Brilon die großen Hits der legendären Band aus Schweden. Mit „Abalance“ könnt ihr generationsübergreifend in die Musik und Geschichte von „ABBA“ eintauchen. „ABBA - Abalance - The Show Brilon”, 21. März, 20 Uhr, Bürgerzentrum Kolpinghaus, Propst-Meyer-Str. 7, 59929 Brilon, Preis: regulär 39,70 Euro, u. a. online über www.reservix.de, www.brilon-kultur.de

Viel Spaß für wenig Geld

Diesen Sonntag lädt der Verein „Eslohe Aktiv“ zum „Esloher Frühling” und damit zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Schlendert durch die Stadt mit Köstlichkeiten in der Hand, besucht Geschäfte oder schaut euch das musikalische Programm auf der Bühne an. Was ihr sehen und wie viel ihr ausgeben möchtet, ist natürlich euch überlassen. „Esloher Frühling”, Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt Eslohe, kostenfrei, www.eslohe-aktiv.de

Im Rampenlicht

Eine Hommage an die Band „Bee Gees“ gibt es diesen Freitag in der Konzerthalle in Olsberg. Das Musical nimmt euch mit auf eine musikalische und biografische Show. Erlebt die wichtigsten Stationen der Gibb-Brüder und lasst die Disco-Ära wiederaufleben. Tanz und Musik bieten den perfekten Nostalgietrip. „Massachusetts - Bee Gees Musical“, 21. April, 20 Uhr, Konzerthalle Olsberg, Ruhrstraße 32, 59939 Olsberg, Tickets ab 50,30 Euro, Hotline: 02962 97370, auch online z. B. über Eventim, www.konzerthalle-olsberg.de

Für die Kleinen

Für euch Kinder gibt es auch beim „Esloher Frühling“ ein vielfältiges Angebot. Hüpft in der Hüpfburg beim Bioladen Böhmer, lasst euch ein cooles Gesicht beim Kinderschminken verpassen, erlebt die „Rollende Waldschule“ oder dreht ein paar Runden auf dem Karussell. Angebote für Kinder beim „Esloher Frühling”, Sonntag, 23. April, 13 bis 18 Uhr, Orte: Innenstadt, u. a. Autohaus Hoffmann, Bioladen Böhmer, www.eslohe-aktiv.de

Mal was anderes

Einen Perspektivwechsel könnt ihr im „Kunsthaus Alte Mühle“ in Schmallenberg erleben, denn hier wird die Kunst von Renate Hahn ausgestellt. Keramik, Papier, Mixed-Media, Performance, Video – ihr seht Arbeiten aus vier Jahrzehnten Wanderschaft und Erfahrungen in allen Bereichen der Kunst. Ausstellung „Perspektivwechsel“ mit der Künstlerin Renate Hahn, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, Führung durch die Ausstellung u. a. am 23. April, 15 Uhr, Kunsthaus Alte Mühle, Unter der Stadtmauer 4, 57392 Schmallenberg, www.kunsthaus-alte-muehle.de

