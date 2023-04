Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Nina Kownacki

Der Mai kommt, so auch viele Feste, die mit dem Feiertag „Tag der Arbeit“ verbunden sind. Bestimmt wartet auf euch die ein oder andere Wanderung durch unsere heimischen Wälder. Lasst euch inspirieren und sucht euch ein paar schöne Veranstaltungen aus. Hier sind meine Freizeittipps rundum Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für unsere Region. Foto: Archiv

Ich freue mich - endlich startet langsam der Mai. Traditionell gibt es dazu viele Wanderungen und Feste am Wochenende und am ersten Monatstag. Auch der Ort Wennemen lädt zur Familienwanderung ein. Danach erwartet euch eine Boule-Meisterschaft und die Kleinen können sich auf der Hüpfburg austoben. Das wird bestimmt spaßig. „Tanz in den Mai“, Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr, Wenneliebe - Dorfplatz Wennemen, Südstraße, 59872 Meschede, kostenfrei, www.wennemer.info

Viel Spaß für wenig Geld

Feurige und entspannte Sounds mit lateinamerikanischer Gitarrenmusik in Meschede stehen auf dem Programm. „El Peluíto“, Reimundo Popp gastiert im Bürgertreff. Momentan tourt der Gitarrist mit Musik aus dem Fundus lateinamerikanischer Komponisten. „GitarrePurKonzerte - El Peluito“, Samstag, 29. April, 20 Uhr, Bürgertreff – Campus, Kolpingstraße 20, 59872 Meschede, Eintritt frei, www.mescheder-buergertreff.de

Im Rampenlicht

Am Sonntag laden viele Gemeinschaften zum Tanz in den Mai ein, so auch in Berghausen. Ein Konzert spielt der Musikverein Cäcilia Berghausen e. V. und das Jugendblasorchester. Anschließend könnt ihr gemeinsam mit der Egerländerbesetzung und DJ Tobi in den ersten Mai feiern. „KonzerTanz in den Mai in Berghausen“, Sonntag. 30. April, 19 Uhr, Schützenhalle Berghausen, 57392 Schmallenberg, www.mv-berghausen.de

Für die Kleinen

Hier könnt ihr gemeinsam ordentlich stöbern und fündig werden. Mit mehr als 6000 Artikeln gehört die Kinderkleider- und Spielzeugbörse „Kunterbunt“ zu den beliebtesten Secondhand-Märkten in der Region. Hier findet ihr Kleidung, Spielzeug, Babyausstattung, Kinderfahrzeuge, Kinderwagen, Autositze und vieles mehr. Kinderkleider- und Spielzeugbörse „Kunterbunt“ in Eslohe, Samstag, 29. April, 14 bis 16 Uhr, Schützenhalle Eslohe, Hauptstr. 65, 59889 Eslohe, Einlass kostenfrei

Mal was anderes

Eine Hexenwanderung der anderen Art gibt es diesen Samstag in Oberkirchen. Mit Grafik-Designerin Irmhild Hockemeyer könnt ihr entweder bei einer Kreativ-Wanderung eine Collage zusammenstellen oder ihr begleitet sie bei einer Hexenwanderung zum Kerker, zur Galgenstätte und zum Hexenplatz und genießt anschließend gemeinsam einen Kaffee. Hexenwanderung, u. a. Samstag, 29. April, 12.30 bis 16 Uhr, Start: Kirchplatz, 57392 Oberkirchen, mit Anmeldung, Buchung über bookingkit.de, Preis: 38 Euro, weitere Anfragen: irmhild.hockemeyer@t-online.de, 02975 9639360, www.oberkirchen.de

