Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Blick in das Dampf-Land-Leute-Museum in Eslohe: Es findet der „Internationalen Museumstag“ statt.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Hollenmarsch, Open-Air-Acts, Konzerte – es ist viel los an diesem Wochenende rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Zudem lädt der „Internationale Museumstag“ doch förmlich zu Ausstellungbesuchen ein. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis und den Umkreis für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

Der „Bödefelder Hollenmarsch“ steht dieses Wochenende wieder an. Alle Wanderfreunde erwartet ein außergewöhnliches Lauf- oder Wandererlebnis. Von leicht über anspruchsvoll bis extrem – es stehen viele verschiedene Starterpakete zur Auswahl.

„Bödefelder Hollenmarsch“, Freitag, 19. Mai, bis Samstag, 20. Mai, Start: Bödefeld, St.-Vitus-Schützenstraße 1, 57392 Schmallenberg, Starterpaket S: 14 Kilometer, Samstag, 20. Mai, 12 Uhr bis Starterpaket XL: 100,1 Kilometer, Freitag, 19. Mai 19.30 Uhr, Anmeldegebühren: 20 bis 60 Euro für Erwachsene, plus Nachmeldegebühr zehn Euro, Parkgebühr drei Euro, www.hollenmarsch.de

Viel Spaß für wenig Geld

Auf geht es zum Straßentheater von und mit den „Artistokraten“ aus Berlin. Die Open-Air-Spezialisten zeigen eine Show zwischen Improvisation und ausbalancierten Effekten. „Die Aristokraten“, Publikumsanimation & Walking Act, Sonntag, 21. Mai, 13 bis 17 Uhr, Steinweg/Alter Markt, Alter Markt 19, 59821 Arnsberg, kostenfrei, www.arnsberg.de

Im Rampenlicht

Die Band „Rückblick“ steht für ihren Namen. Am Samstag bringen sie Kult-Hits aus Ost und West im Campus in Meschede auf die Bühne. „Rückblick - Kulthits aus Ost & West“, Samstag, 20. Mai, 19.30 Uhr, Campus, Bürgertreff – Campus, Kolpingstraße 20, 59872 Meschede, kostenfrei, www.mescheder-buergertreff.de

Für die Kleinen

Die abwechslungsreiche Kinderoper von Niclas Ramdohr nach Sven Nordqvist kommt nach Meschede. Mit „Pettersson und Findus und der Hahn im Korb“ ist das Landestheater Detmold zu Gast. Euch erwartet mitreißende Musik, ein jugendlicher Held und kleine Intrigen mit den Hauptfiguren „Pettersson und Findus“. Die Aufführung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. „Pettersson und Findus und der Hahn im Korb“, Sonntag, 21. Mai, 16 Uhr, Stadthalle Meschede, Winziger Platz 10a, Preis: regulär 6 Euro, Tickets: Tourist-Info in der Le-Puy-Straße, Tel. 0291/205-350, E-Mail: tickets@meschede.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, www.meschede.de

Mal was anderes

Viele Museen laden zum „Internationalen Museumstag“ ein. So könnt ihr an diesem Sonntag eure Lieblingsorte mit freiem Eintritt genießen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Dampf-Land-Leute-Museum in Eslohe oder dem Sauerland-Museum in Arnsberg? „Internationaler Museumstag“, 21. Mai, individuelle Öffnungszeiten, Museen im Umkreis: DampfLandLeute Museum Eslohe, Hinterlandmuseum Schloss Biedenkopf, Sauerland-Museum, Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck, Westfälisches Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, Galileo-Park, Der Eintritt zu allen Museen ist kostenfrei, weitere Infos: www.museumstag.de

