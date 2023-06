Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Live am See findet wieder bei Meschede statt - einer der Tipps zum Wochenende.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Veranstaltungen rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg gibt es in Hülle und Fülle. Da fällt die Entscheidung nicht leicht, wohin es am Wochenende gehen soll. Um euch ein wenig Inspiration zu geben, sind hier meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis für euch.



Mein Tipp für euch

Eine Open-Air-Bühne direkt am See, umgeben von Wald. Hier erwarten euch Rock-, Newwave- und Indie- Konzerte direkt am Staudamm am Hennesee. „Live am See 2023“ startet dieses Wochenende am Freitag und Samstag.

Insgesamt acht Veranstaltungsabende stehen für euch in diesem Jahr im Programm. „Live Am See 2023 - Openair Staudamm Hennesee“, an drei Wochenenden im Sommer, 23. und 24. Juni, 7. und 8. Juli, 21. und 22. Juli, ab 18 Uhr, Chillin`Staudamm Hennesee, Am Hennesee 7, 59872 Meschede, Tickets: ab 26,87 Euro unter www.LiveAmSee.de

Viel Spaß für wenig Geld

In dieser sechswöchigen Ausstellung in Schmallenberg sind Meike Schulze Hobelings Werke zu sehen, die den „Kultur-Rockt-Preis“ für Bildende Kunst 2023 gewonnen hat. Schaut gerne vorbei und lasst euch überraschen.„Ausstellung: Kultur-Rockt-Preis für Bildende Kunst“, ab sofort bis 23. Juli, Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, Kunsthaus alte mühle, Unter der Stadtmauer 4, in 57392 Schmallenberg, Eintritt kostenfrei, Kontakt: kulturbuero@schmallenberg.de, www.kultur-rockt.com

Im Rampenlicht

Ein sommerliches Stadtfest mit viel Musik gibt es dieses Wochenende in Neheim. Hier wird die ganze Stadt bespielt. Auf der Bühne erwarten euch an drei Tagen Bands, Stand-Up-Comedy-Acts, Künstlerinnen und Künstler aus allen möglichen Sparten und unterschiedlichen Stilen.„Neheim Live“, 23. bis 25. Juni, Freitag ab 14 Uhr, Samstag ab 10 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, verkaufsoffener Sonntag, Neheim Innenstadt, kostenfrei, www.arnsberg-neheim.de

Für die Kleinen

Ab zur „Family-Pool-Party“ nach Warstein. Zum 25.-jährigen Bestehen feiert das Team eine Pool-Party mit Animationsprogramm und Spielen am Wasser. Dazu gibt es noch Musik auf die Ohren, Aqua-Fun sowie eine Hüpfburg. Als Unterstützung kommen dazu die Wasser-Event-Profis H2O Fun.„25 Jahre Allwetterbad Warstein“, Sonntag, 25. Juni, 12 bis 17 Uhr, Allwetterbad Warstein, Lortzingstraße 1, 59581 Warstein, ohne Anmeldung, Preis für Kinder: 2,50 Euro, www.allwetterbad-warstein.de

Mal was anderes

Alle Altersgruppen sind eingeladen, sich bis zum 13. August kostenlos Bücher und Medien in der Bücherei St. Alexander in Schmallenberg auszuleihen. Für gelesene Bücher oder gehörte Hörbücher gibt es einen Stempel im Logbuch. Wie viele Bücher bekommt ihr zusammen?„Sommerleseclub“, Bücherei St. Alexander: Sonntag, 10 bis 12 Uhr, Dienstag, 18 bis 19.30 Uhr, Mittwoch, 9.30 bis 11 Uhr und Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, Kirchplatz 1, 57392 Schmallenberg, mit Anmeldung, kostenfrei, www.koeb-schmallenberg.de

