Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Weine probieren, Musik genießen, neue Dinge anschauen und sich inspirieren lassen. Auch diese Woche im Sommer habt ihr Gelegenheit dazu, besondere Veranstaltungen zu besuchen. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sowie Umgebung für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für die Region. Foto: Archiv

500 verschiedene Weine in allen Geschmacksrichtungen findet ihr beim Treffpunkt für Weinliebhaber. In Soest könnt ihr entspannt verschiedene Sorten probieren, euch informieren, genießen und euch mit Freunden treffen.

Die Stadt hat dazu 15 Winzer aus den Anbaugebieten Franken, Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen eingeladen. „Winzermarkt in Soest“, Donnerstag bis Samstag, 29. Juni bis 2. Juli, Öffnungszeiten: Donnerstag: 16 bis 23 Uhr, Freitag: 16 bis 24 Uhr, Samstag: 14 bis 24 Uhr, Sonntag: 12 bis 20 Uhr, Domplatz / Vreithof, 59494 Soest, www.so-ist-soest.de

Viel Spaß für wenig Geld

Zwei Bühnen, zwei Bands und zwei DJs gibt es bei „Rock am Fluss“ in Niederbergheim. Ihr hört Sauerländer Rock, Covermusik und könnt zu Rock ‘n Roll-Musik tanzen. Der Eintritt ist frei. „Rock am Fluss an der Möhne“, Samstag, 01. Juli, 16 Uhr, Friedchens Gasthof, Möhnestraße 484, 59581 Warstein, kostenfrei, www.friedchens.de/gasthof

Im Rampenlicht

Seit 46 Jahren finden bereits die „Wormbacher Sommerkonzerte“ in der romanischen Kirche statt. Den musikalischen Start macht der Kammerchor aus Schmallenberg an diesem Sonntag. Insgesamt warten traditionell neun Sommerkonzerte dieses Jahr auf euch. „46. Wormbacher Sommerkonzerte 2023“, 2. Juli bis 27. August, Sonntag, 2. Juli ab 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Peter und Paul Wormbach, Alt Wormbach 4, 57392 Wormbach, kostenfrei, www.pv-se.de

Für die Kleinen

Kinder und Jugendliche zeigen hier, was sie alles in der ersten Woche in der Kinderkultursafari in Schmallenberg gemacht haben. Ihr seht im kleinen Rundgang Foto-Stories, Windspiele aus Ton, das KinderKunstWerk 2023, Stummfilme und mehr, bevor es nächste Woche ans weitere künstlerische Schaffen in verschiedenen Angeboten geht. „Kinderkunst-Ausstellung“, Freitag, 30. Juni, 15. bis 16 Uhr, Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V., Kutscherweg 1, 57392 Schmallenberg, Tel. 02972-9894216, www.jugendkunstschule.info

Mal was anderes

Beim Galileo-Markt findet ihr Schmuckdesign, Filzdekorationen oder Produkte, die bestaunt und erworben werden können. Viele der Stände laden zum Mitmachen und Erleben ein, so dass Kinder als auch Erwachsene ihre handwerklichen Fertigkeiten erproben können.„Galileo-Markt“, Sonntag, 02. Juli, 10 bis 17 Uhr, Galileo Park Meggen, Sauerland Pyramiden 4-7, 57368 Lennestadt, Ermäßigter Eintritt von 7,50 Euro für alle Gäste, Kinder unter 6 Jahren sind frei, ohne Anmeldung, www.galileo-park.de

