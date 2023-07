Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Auch dieses Wochenende habe ich viele Outdoor-Aktivitäten für euch herausgesucht, es warten unterschiedliche Abenteuer auf euch. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sowie Umgebung für Euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

Es ist nichts für schwache Nerven, doch wer sich traut, der wird mit einer schönen Aussicht belohnt. Deutschlands längste Hängebrücke findet ihr in unserer Umgebung an der Mühlenkopfschanze bei Willingen. Hier könnt ihr auf der 665 langen Strecke, aus hundert Metern Höhe, über die Mittelgebirgslandschaft des Uplandes blicken.

>>> Auch interessant: McDonald’s in Meschede: Gibt es schon die neuen Burger? <<<

„Skywalk Willingen“, ganzjährig, Montag bis Sonntag, 9 bis 21 Uhr, Anfahrt: Auf dem Wakenfeld, 34508 Willingen, Erwachsene ab 16 Jahren: 11 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahren: 8,50 Euro, Kinder bis 5 Jahren frei, weitere Kombitickets sind erhältlich, www.skywalk-willingen.de

Viel Spaß für wenig Geld

Begleitet die abenteuerliche Reise von Don Quijote und Sancho Panza in einer lustigen Neuinszenierung. Die abendliche Kulisse des ehemaligen Kloster Wedinghausen dient dabei als Bühne.„Neues Globe Theater - Don Quijote“, Sonntag, 23. Juli, 20 Uhr, Kloster Wedinghausen - Klosterhof, Klosterstr. 20, 59821 Arnsberg, kostenfrei, www.arnsberg.de/kultur

Im Rampenlicht

Möchtet ihr ein wenig italienische Musik hören? Mit dem Duo Ikarismas Francesco und Enza ist das am Freitag bei „Live am Wilkeplatz“ möglich. Ansonsten schaut beim Mittagskonzert am Sonntag vorbei. Es gibt verschiedene Angebote, auch am danach folgenden Wochenende. „Live am Wilkeplatz“, Freitag, 21. Juli, 18 Uhr und Sonntag, 23. Juli, 12 bis 15 Uhr, Wilkeplatz, 59581 Warstein-Belecke, kostenfrei, www.facebook.com/Welovewarstein

Für die Kleinen

Gemeinsam geht es auf den Naturspielplatz Walkenmühle in Bödefeld. Dort könnt ihr euch austoben, das Rotwildgehege anschauen und bei der Fütterung der Tiere zuschauen. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, also schnell sein und Verpflegung mitbringen.„Ausflug zum Naturspielplatz Walkenmühle Bödefeld“, Freitag, 21. Juli, 8.30 bis 14.10 Uhr, Treffpunkt: Bushaltestelle Habbel in Schmallenberg, Kontakt: Jugendamt Schmallenberg, 02972-980417, kostenfrei, mit Anmeldung über www.schmallenberg.de

Mal was anderes

Eine Offroad-Bustour mit Picknick durch Meschede und Bestwig ist etwas Außergewöhnliches – und das auch für Einheimische. Auf der speziellen Tour hört ihr vielleicht Geschichten, die ihr noch nicht kennt, seht Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt – und das aus einem Bus heraus, der speziell für Bergtouren gemacht wurde. . „Offroad Bustour durchs Sauerland“, unter anderem Samstag, 22. Juli, 13.30 Uhr, 3 bis 3,5 Stunden, Abfahrt: Hennedamm Hotel, Am Stadtpark 6, 59872 Meschede. Der Preis beträgt 39 Euro pro Person, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Tickets unter: 0291-9022443 oder online, www.hennesee-sauerland.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland