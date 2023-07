Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Es ist wieder „Krach am Bach“ in Eslohe - einer unserer Tipps.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Mit guter Musik, frischer Luft und netten Menschen lässt es sich wunderbar ins Wochenende starten. Auch diese Woche habe ich für euch ein paar Ausgehvorschläge. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sowie Umgebung für euch.

Mein Tipp für euch

Habt ihr auch Festivallaune? Dieses Wochenende findet das „Juicy Beats“ Festival in Dortmund statt. Im Line Up erwarten euch unter anderem „Kraftklub“, „SDP“ und „Nina Chuba“.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Floors für unterschiedlichen Musikgeschmack. „Juicy Beats“, Freitag, 28. Juli und Samstag, 29. Juli, Westfalenpark Dortmund, Festivaltickets: 2 Tage, 127 Euro zzgl. Gebühren, Tagesticket: 70 Euro, Buchung unter: www.juicybeats.net

Viel Spaß für wenig Geld

Die 42. Schmallenberger Sauerland Wanderwoche lädt zum Aktivsein ein. Verschiedene Strecken in unterschiedlicher Länge warten darauf erkundet zu werden. Am Samstag könnt ihr zum Beispiel von Brunskappel bis nach Bödefeld wandern. „42. Schmallenberger Sauerland Wanderwoche“, u.a. Freitag, 28. Juli und Samstag, 29. Juli, 09.30 Uhr, Startgebühr: 5 Euro, Bustransfer, Speisen und Getränke kosten extra, Anmeldung: 2 Tage vor der jeweiligen Wanderung unter 02972 97400, weitere Infos mit Treffpunkt und Zeiten: www.schmallenberger-sauerland.de

Im Rampenlicht

Am Wochenende könnt ihr euch auf viel Musik bei „Krach im Bach“ in Eslohe freuen. Am Freitag geht es los mit der Band „RiffTease“ und ab Einbruch der Dunkelheit könnt ihr dann den Film „Bohemian Rhapsody“ anschauen. Am Samstag spielen drei Band auf der Bühne: „Siiri“, „Hörgerät“ und „Sharks“.„Krach am Bach“, Freitag, 28. Juli, 19 Uhr und Samstag, 29. Juli, 18 Uhr, Kurpark Eslohe, 59889 Eslohe, kostenfrei, www.krachambacheslohe.de

Für die Kleinen

Spielen, toben und Spaß haben könnt ihr im Pepa-Funpark auf circa 3000 Quadratmetern. Der Indoor-Park hat in den Sommerferien normal geöffnet. Kletterparcours, Rutschen, Kartbahnen und mehr findet ihr im Bereich Pepa Play. Das Beste: Indoor gibt es kein schlechtes Wetter. „Pepa Funpark“, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr, PEPA-Funpark, Dr.-Paul-Müller-Str. 12, 57368 Lennestadt, Tagesticket: Personen ab 3 Jahren 9 Euro, Großeltern mit Enkelkind: 7.50 Euro, www.pepa-funpark.de

Mal was anderes

In Arnsberg steht eine von weltweit 40 begehbaren „Camerae obscurae“. Hier seht ihr die Welt aus einer anderen Perspektive wie im Inneren eines Fotoapparates. Dieses Mal könnt ihr Projektion und Audiovision im Lichtturm in einer 50 Minuten langen Führung erleben. „Eine Reise durch Raum und Zeit“, unter anderem Samstag, 29. Juli, 14 bis 17 Uhr, Lichtturm Arnsberg, Bergstraße 8, 59821 Arnsberg, Anmeldung zu Führungen unter 0173 2839730, Preis 5 Euro, Personen bis 16 Jahre frei, www.förderverein-lichtturm.de

