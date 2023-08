Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Spaß am Esmecke-Stausee in Wenholthausen: Unsere Freizeittipps.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Spaß am See, Musik, leckere Getränke, Abenteuer im Park - all das kann Euch die letzten Sommerferientage noch einmal so richtig versüßen. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis in der Region rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sowie in der näheren Umgebung für Euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps. Foto: Archiv

Ich kenne die Lieder „Easy“ oder „Einmal um die Welt“ ganz gut. Ihr auch? Der Musiker „Cro“, Schöpfer der Songs, kommt an diesem Wochenende nach Willingen.

>>> Auch interessant: Film über Nationalspieler: Bad Fredeburg wird Drehort <<<

In seiner „11:11 Open Air Tour“ spielt er auch Songs aus seinem neuen Album. Folgt ihm auf der emotionalen Reise seiner Musikgeschichte, tanzt und singt mit. „Cro – 11:11 Open Air Tour“, Freitag, 4. August, Einlass: 17 Uhr, Open Air Gelände Willingen, Vor den Weiden, 34508 Willingen, Tickets ab 59,99 Euro, Buchung unter: www.eventim.de, www.willingen.de

Viel Spaß für wenig Geld

Am Esmecker-Stausee gibt es dann am Sonntag Spiel und Spaß für die ganze Familie. Verschiedene Spielgeräte an Land und Wasser sowie Kinderschminken laden zum gemeinsamen Spaßhaben ein. Eigene Verpflegung kann gerne mitgebracht werden. Verpflegung kann aber auch vor Ort gekauft werden - „zu fairen Preisen“, wie die Veranstalter in ihrer Mitteilung dazu schreiben. „Spaß am See am Esmecke-Stausee“, Sonntag, 6. August, Ende: 18 Uhr, Esmecke-Stausee, 59889 Eslohe, kostenfrei, www.eslohe.dlrg.de

Im Rampenlicht

Der Sommer ist noch nicht vorbei. Im ersten Samstag im August findet jedes Jahr die „Summer Olé Party“ in Warstein statt. Genießt die Summerbeats, leckere Cocktails und feiert zusammen bis in die Nacht. „Summer Olé Party“, Samstag, 05. August, 20 Uhr, Ensten Scheune, Müscheder Weg, 59581 Warstein, kostenfrei, Veranstaltung der St. Sebastianus Junggesellen Schützenbrüderschaft Warstein

Für die Kleinen

Beim Abenteuertag im Bilsteintal könnt ihr mit eurer Familie vieles entdecken und erforschen. Überquert eine Schlucht, nehmt an der Parksafari teil, lernt die heimische Tierwelt kennen oder besucht den Kinderflohmarkt und macht mit beim „Action-Painting“. „Abenteuertag im Bilsteintal“, Sonntag, 6. August, 11 bis 17 Uhr, Bilsteintal, Im Bodmen 52, 59581 Warstein, kostenfrei, www.bilsteintal.de

Mal was anderes

Schaut euch eine 360 Grad Performance des Theaters „Titanick“ im Rahmen des Arnsberger Kultursommers an. Es erwartet euch eine Kombination aus Bewegung, Tanz und Videokunst. Eine sieben Meter hohe und bewegliche Metallkugel dient dazu als Bühne.„Theater Titanick – Upside Down“, Samstag, 05. August, 21.30 Uhr, Parkplatz Mühlenplatz, Werler Straße, 59755 Arnsberg, kostenfrei, mehr Programm unter www.arnsberg.de/kultur

