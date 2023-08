Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Ein mitreißendes Rock-Erlebnis in einzigartiger Atmosphäre gibt es in Bad Fredeburg bei Power of Rock - hier die „JoJo Weber Band“.

Meschede. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Ich hoffe wieder auf ein wenig mehr Sonnenschein, denn dieses Wochenende gibt es viele Open-Air-Veranstaltungen in unserer Region. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg für euch. Dieses Mal sind alle Events sogar kostenfrei.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps im Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

Von Lesungen über Poetry bis hin zur Live-Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Macht es euch bequem und lauscht den Künstlerinnen und Künstlern aus unserer Region. Ihr könnt in Geschichten eintauchen, der Wortkunst zuhören oder Musik auf der Bühne erleben. „Mescheder SommerMoment trifft Newcomer Forum Kultur “, Samstag, 12. August, 18 Uhr, Kunst-Insel am Hennesee, 59872 Meschede, kostenfrei, www.stadtmarketing-meschede.de

Viel Spaß für wenig Geld

Kommt mit eurer ganzen Familie vorbei. Am Tag der „Dritten Orte“ gibt es allerlei Angebote, so auch in Schmallenberg. Macht mit bei XXL-Spielen, schaut euch Fotos an, tauscht Bücher oder Kleidung oder lernt Neues kennen. Viele Aktionen und Live-Auftritte warten auf euch. „Tag der Dritten Orte“, Samstag, 12. August, 16 bis 19 Uhr, Stadthalle Schmallenberg, Raum: Kleiner Saal, Paul-Falke-Platz 6, 57392 Schmallenberg, kostenfrei, www.dritter-ort-schmallenberg.de

Im Rampenlicht

Open-Air und Rockmusik erwarten euch in Bad Fredeburg. Das Unplugged-Quartett „Commodore & Friends“ aus dem Raum Finnentrop eröffnen den Abend. Als Hauptact des Abends rockt die fünfköpfige „JoJo Weber Band“ auf der Bühne mit bekannten Rock- und Pop-Songs der letzten 40 Jahre. Neben der Musik gibt es Leckeres vom Grill und kühle Getränke.„Power Of Rock - OpenAir 2023“, Samstag, 12. August, 17 Uhr, Vogelstange im Hömberg Bad Fredeburg, Im Hömberg, 57392 Bad Fredeburg, kostenfrei, www.powerofrock.de

Für die Kleinen

Die Löschgruppe Fleckenberg lädt die ganze Familie zum Sommerfest an die Schützenhalle ein. Der Tambourcorps Fleckenberg unterhält alle Gäste musikalisch und die Jugendfeuerwehr sorgt für die Unterhaltung für die „kleinen“ Gäste.„Sommerfest der Feuerwehr Fleckenberg“, Sonntag, 13. August, 11 Uhr, Schützenhalle Fleckenberg, Latroper Straße 22 b, 57392 Fleckenberg, kostenfrei.

Mal was anderes

Wie wäre es mit ein bisschen Radfahren für einen guten Zweck? Verschiedene Städte und Kommunen wie Meschede und Schmallenberg sind beim Projekt dabei. Radelt dazu viele Kilometer für mehr Radförderung. Es gibt dazu auch geführte Radtouren.„Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima“, 11. bis 31. August, unter anderem im Raum Meschede und Schmallenberg, kostenfrei, mit Anmeldung und weiteren Infos unter www.stadtradeln.de

