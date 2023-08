Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Das „Beyond The Hill Festival“ findet in Gellinghausen statt.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Konzertveranstaltungen, Feste und mehr warten: Dieses Wochenende gibt es vor allem etwas auf die Ohren. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

Unsere Region ist prädestiniert für das Mountainbiking. Jetzt gibt es ein neues Festival: Musik, Partys, Yoga, DJ-Sets und vor allem viel Mountainbike-Fun gibt es dieses Wochenende beim „Beyond The Hill Festival“ in Gellinghausen. Am Freitag und Samstag könnt ihr dabei die besten Athletinnen und Athleten der Welt auf den futuristischen „Swatch Nines“ Strecken erleben. „BYND The Hill & Swatch Nines MTB 2023“, Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, Programmstart: immer ab 10 Uhr, Green Hill Bikepark, Gellinghausen 42, 57392 Schmallenberg-Gellinghausen, Eintritt zum Festival pro Tag: 15 bis 17,50 Euro, Tickets: www.bynd-festival.de/shop, www.greenhill-bikepark.de

Viel Spaß für wenig Geld

Vier Bühnen, ein Kinderfest und verkaufsoffener Sonntag. Altenhundem feiert sein 46. Stadtfest. Hier könnt ihr unterschiedliche Musik auf den vier Bühnen hören und am Sonntag nach Lust und Laune shoppen. Für alle Feierbegeisterten lohnt es sich am Samstagabend vorbeizuschauen. „Lennestadt Feiert - 46. Stadtfest“, 18. bis 20. August, Programmstart: Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr, Innenstadt, 57368 Lennestadt-Altenhundem, kostenfrei, www.stadtmarketing-lennestadt.de/de/lennestadt-feiert



Im Rampenlicht

Der israelische Gitarrist und Komponist Ariel Lazarus ist im Rahmen seiner Deutschland-Tournee zu Gast in Fleckenberg. Zusammen mit Musikern aus Israel, Marokko und Deutschland nimmt er das Publikum mit auf eine musikalisch-spirituelle Reise im Veranstaltungsprogramm des „Spirituellen Sommers“.„Ariel Lazarus Ensemble Shamaim Va Aretz“, Samstag, 19. August, 19 Uhr, St. Antonius Pfarrkirche Fleckenberg, Latroper Straße 18, 5739 Schmallenberg, Preis: 15 Euro, Tickets: Touristinformation Schmallenberg unter Tel. 02972-97400, info@schmallenberger-sauerland.de und an der Abendkasse, www.wege-zum-leben.com/spiritueller-sommer

Für die Kleinen

Dieses Wochenende lohnt es sich zum Kinderfest nach Altenhundem zu fahren. Am Sonntag, während des Stadtfestes, gibt es kostenlose Mitmachangebote für Kinder, ein Clown ist unterwegs und Musik ist zu hören. Dazu könnt ihr auf dem kleinen „Kindertrödelmarkt“ stöbern und nebenbei mit der Familie über das komplette Stadtfest schlendern. „Lennestädter Kinderfest“, Sonntag, 20. August, 12 Uhr, unter anderem: Bahnhof Altenhundem, 57368 Lennestadt Altenhundem, kostenfrei, www.stadtmarketing-lennestadt.de/de/lennestadt-feiert

Mal was anderes

Pferde- und Reit-Fans aufgepasst! Der Reitverein Schwartmecke veranstaltet wieder sein traditionelles Reitturnier. Samstags werden Prüfungen in Dressur und Springen geboten und sonntags gibt es ein buntes Programm für die Jugend mit anschließendem Showprogramm.„Reitanlage Schwartmecke“, 19. bis 20. August, ganztägig, Reitanlage Schwartmecke, 59889 Eslohe, kostenfrei, www.reitverein-schwartmecke.de

