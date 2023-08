Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Wollt ihr eine Ballonfahrt machen, eine Tattoo-Veranstaltung besuchen oder euch doch lieber Trucks anschauen? Hier sind meine Tipps für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg zum Wochenende!

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis und Umgebung. Foto: Privat

Die Montgolfiade in Warstein ist das Event für Ballonsport- und Drachenprogramm in unserer Region. Ihr könnt täglich farbenprächtige Ballonstarts morgens ab 6.30 Uhr und abends ab 17.30 Uhr erleben, oder auch eine Ballonfahrt im Vorfeld buchen.

>>> Auch interessant: Montgolfiade: Was Besucher aus Meschede wissen müssen <<<

Daneben gibt es noch allerlei zum Anschauen und Erkunden für die ganze Familie.„30. Warsteiner Internationale Montgolfiade“, 1. bis 9. September, Warsteiner Brauerei - WIM Gelände, Paul-Cramer-Allee 2, 59581 Warstein, Eintritt frei, Programm unter: www.warsteiner-wim.de

Viel Spaß für wenig Geld

Jedes Jahr kommen zahlreiche Trucks und Showtrucks nach Saalhausen zum „Countryfest“. Dort könnt ihr euch die coolsten Lkw-Modelle anschauen. Dazu gibt es noch ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Grillangebote und mehr. „27. Truck & Countryfest“, Freitag, 1. bis Sonntag, 3. September, Programm: freitags ab 18 Uhr, samstags ab 8.30 Uhr, sonntags ab 9 Uhr, Festivalgelände Saalhausen, Kur- und Bürgerhaus, Fasanenweg 3, 57368 Lennestadt, Nutzung von örtlichen Parkplätzen außerhalb des Geländes, kostenfrei, www.country-club-saalhausen.de

Im Rampenlicht

Auf ihrer Comeback-Tour zum 40. Jubiläum kommt die Sängerin „Nicole“ nach Meschede. Sicherlich kennen viele ihre Hits, wie „Ein bisschen Frieden“, „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“, „Papillon“, und können mitsingen. Doch auch brandneue Titel warten auf euch.„Nicole - Ich bin zurück Tour 2023“, Samstag, 2. September, 20 Uhr, Stadthalle Meschede, Winziger Platz 10a, 59872 Meschede, Preise ab 35 Euro, Tickets: www.eventim.de, www.hypertension-music.de

Für die Kleinen

Mit „Dornröschen lass dein Haar herab“ erwartet euch ein lustiges Clown-Theaterstück für Kinder ab vier Jahren in Warstein. Mit Hilfe allerlei Gartengeräten erzählen sich die zwei Clowns kreuz und quer durch das Märchen von Dornröschen, bringen einiges durcheinander. „KiKiBü: Dornröschen lass dein Haar herab“, Sonntag, 03. September, 15.30 bis 16.30 Uhr, Neue Aula Belecke, Pietrapaolaplatz 4, 59581 Warstein - Belecke, Preis: 7 Euro, Kartenvorverkauf: www.proticket.de, Dust Bücherwelten, Allianz Rellecke, www.ki-warstein.de

Mal was anderes

Dutzende Spitzentätowierer aus Deutschland und aus dem Ausland kommen nach Olpe. Ihr findet beim „Tattoo Weekend“ verschiedene Stilrichtungen, egal ob Realistik, Tribal, Japanisch oder Manga-Style oder Traditional. Am Samstag wie auch am Sonntagabend gibt es sogar einen Tattoo-Contest. „Olpe Tattoo Weekend“, Samstag, 2. bis Sonntag, 3. September, ab 12 Uhr, Stadthalle Olpe, Pannenklöpperstraße 4 in Olpe, Tages Ticket 15 Euro, VVK zwölf Euro, Zwei-Tages-Ticket 28 Euro, online, an der Tageskasse und auf www.tattooeventbooking.com

