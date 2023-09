Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Die „nachtfrequenz“ findet wieder in Schmallenberg statt - hier eine Szene aus dem Jahr 2020.

Meschede/Bestwig/Eslohe/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Bühne frei! Veranstaltungen rund um dieses Wochenende versprechen Neues und Überraschendes. Neugierig geworden? Hier sind meine Wochenendtipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Privat

Mit großer Klappe, Weisheiten und Beobachtungen – die Shows rund um das Reptil „Echse“ gefallen vielen Menschen wegen ihres besonderen, trockenen und teils ziemlich schwarzen Humors.

>>> Auch interessant: Zehn Jahre „Bacio“ in Schmallenberg: Was der Barista plant <<<

Ihr könnt den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius nun live in Anröchte erleben. „Michael Hatzius – Echsoterik“, Samstag, 23. September, 20 Uhr, Bürgerhaus Anröchte, Zum Schützenplatz, 59609 Anröchte, Tickets unter anderem an der Abendkasse: 27 Euro, www.kulturring-anroechte.de

Viel Spaß für wenig Geld

Hier erwartet euch ein etwas anderer Familienausflug mit riesigen Baumaschinen in greifbarer Nähe, einer Tour durch den Steinbruch, eine Hüpfburg und eine Rutsche, Basteln, Handwerkeln und einiges mehr. Der Steinbruch „Westkalk“ lädt Familien zum Tag der offenen Tür ein.

„Abenteuer Steinbruch“, Sonntag, 24. September, 11 bis 17 Uhr, Steinbruch Westkalk, Im Kliev 8, 59602 Rüthen-Kallenhardt, kostenfrei, www.westkalk.de.

Im Rampenlicht

Mit einem Gastspiel des Westfälischen Landestheaters Castrop- Rauxel startet die „Kulturelle Vereinigung Schmallenberg“ in die Spielzeit 2023/24. Im Stück „Der Trafikant” des Autors Robert Seethaler taucht ihr in die Geschichte eines jungen Mannes in Österreich ab 1937 ein.

„Der Trafikant“, Sonntag, 24. September, ab 19 Uhr, Aula des Schulzentrums Schmallenberg, Obringhauser Str. 38, 57392 Schmallenberg, Tickets im freien Verkauf: 17,00 Euro, auch online: www.kulturelle-vereinigung.de.

Für die Jugend

Graffiti, Digitaler Parcours, Street-Food Burger, Doodle Art, Digitale Malerei oder Mobile Möbelstücke – verschiedene Workshops laden alle ab 14 Jahren dazu ein, etwas Neues auszuprobieren. Kommt am Samstag dazu zur „nachtfrequenz“ nach Schmallenberg.

„Nachtfrequenz – Tag der Jugendkultur“, Samstag, 23. September, 17 bis 23 Uhr, Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle, Kutscherweg 1, 57392 Schmallenberg, kostenfrei, mit Anmeldung über 0175-7012461 oder unter www.schmallenberg.de.

Mal was anderes

Hier hört ihr eine Neuverortung der Flöte in der improvisierten Musik. Das Quartett „Trieders Holz“ spielt in Meschede den Kompositionszyklus „Vertraute Orte“ über Kindheitserinnerungen der Flötistin Conni Trieder aus Halle. Es erwartet euch kammermusikalischer, klangfarbenreicher Jazz.

„Trieders Holz“, Sonntag, 24. September, 18 Uhr, Bürgerzentrum Alte Synagoge, Kampstraße 8, Parkplätze: Hanseshof, 59872 Meschede, Preis an der Abendkasse: 21 Euro, www.meschede.de/wkm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland