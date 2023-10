Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Wollt ihr lieber ein ruhiges Wochenende oder ein wenig Action? Dieses Wochenende gibt es Veranstaltungen für jeden Geschmack. Hier sind meine Veranstaltungstipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Privat

Es ist nichts für schwache Nerven. Bis zum 15. Oktober habt ihr die Gelegenheit einen etwas anderen Zirkus in Dortmund zu erleben. Hier vereint der Zirkus des Horrors „höllisch“ gute Artistik mit schräger Comedy – für alle Erwachsenen, die Lust auf eine spektakuläre Show haben und nicht schreckhaft sind.

Zirkus des Horrors „Infernum“, bis zum 15. Oktober, Dienstag bis Freitag um 19.30 Uhr, Samstag um 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag um 18 Uhr, An den Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund, Preise ab 28,50 Euro, Tickets im Online-Shop oder an der Circus-Kasse: www.zirkusdeshorrors.de

Viel Spaß für wenig Geld

Beim Herbsteinkaufstag in Schmallenberg könnt ihr wieder entspannt Shoppen, Musik hören und verschiedene Spezialitäten kosten. Für die Kleinen gibt es einige Angebote, sodass ihr als Familie einen schönen Sonntagsausflug machen könnt. „Herbsteinkaufstag Schmallenberg“, Sonntag, 8. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Historischer Stadtkern, 57392 Schmallenberg, kostenfrei, www.schmallenberg.de

Im Rampenlicht

Das Beste von gestern, heute und morgen - Welthits mit Witz bringen „Reis Against The Spülmachine“ auf die Bühne. Das Musik-Comedy-Duo aus Buxtehude und Oldenburg ist bekannt für seine Songparodien. Es wird definitiv etwas zum Lachen geben. „Reis Against The Spülmachine: Radio Reis - Die Hitwelle“, Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, KulturSchmiede, Apostelstraße 5, 59821 Arnsberg, Normalpreis: 22,10 Euro, Tickets unter www.reservix.de und bei allen Vorverkaufsstellen, www.reisagainstthespuelmachine.de

Für die Jugend

Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren erwartet am Freitag ein Beatbox- und Gesangsworkshop mit den Musikern Chris Kramer und Beatbox’n’Blues. Hier dürft ihr Musik machen, Techniken ausprobieren und im Anschluss ein kleines Konzert veranstalten.„Kulturrucksack: Musikworkshops und Mitmachkonzert“, Freitag, 6. Oktober, 11 bis 18 Uhr, Stadthalle Schmallenberg, Raum: Kleiner Saal, Paul-Falke-Platz 6, 57392 Schmallenberg, kostenfrei, mit Anmeldung bis zum 5. Oktober über 02972/980-232 oder kulturbuero@schmallenberg.de, www.schmallenberg.de

Mal was anderes

Bei diesem Festival kommen alle Brass-Band-Fans auf ihre Kosten. Ihr seht die belgischen Champions unter der Leitung von Steven Verhaert. Außerdem formiert sich beim Brass Band Workshop des Sauerland-Herbstes eine komplett neue Band, die sich quer durch das musikalische Spektrum spielt. „2 Brass Bands - Festival Brass Band und Workshop Brass Band I“, Sonntag, 8. Oktober, 15 bis 17.30 Uhr, Kurhaus Bad Fredeburg, Am Kurhaus 4, 57392 Bad Fredeburg, Eintritt Erwachsene: 26 Euro, Abendkasse 29 Euro, Jugendliche: frei, soweit Kontingent vorhanden, sonst 16 Euro, Abendkasse 19 Euro, www.sauerland-herbst.de

