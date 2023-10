Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Habt ihr Lust auf einen Sonntagsausflug mit der ganzen Familie oder doch lieber auf ein Konzert? Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für das Hochsauerland. Foto: Privat

Hier seht ihr Sehenswürdigkeiten und Dörfer erleuchtet. Im Raum Lennestadt locken dazu neun Ortschaften mit ihren Illuminationen. Unter anderem lädt der Park in Saalhausen zu einem romantischen Spaziergang innerhalb der farbenfrohen Natur ein, oder auch der Bahnhof in Altenhundem strahlt in Mustern. Dazu gibt es zu verschiedenen Zeiten eine Action- und Feuershow.

Das alles mit Streetfood-Festival, Herbstmarkt und verkaufsoffenem Sonntag in Altenhundem. „Lennestadt leuchtet“, Samstag, 14. Oktober, von 18 bis 23 Uhr, Sonntag, 15. Oktober, von 18 bis 22 Uhr, verschiedene Orte in Lennestadt, u.a. Bahnhof Altenhundem, Burg Bilstein, TalVital-Saalhausen, kostenfrei, Näheres unter www.stadtmarketing-lennestadt.de

Viel Spaß für wenig Geld

Ein Sonntagsauflug für die ganze Familie. Auf geht es zum „Esloher Herbst“. Am Samstagabend erlebt ihr eine Band mit anschließender Party. Sonntags habt ihr die Möglichkeit, durch viele Geschäfte zu stöbern. Dazu gibt es Aktionen, Spezialitäten und Angebote für die Kleinen. „Esloher Herbst“, Samstag, 14. Oktober, ab 17 Uhr, Sonntag, 15. Oktober, von 13 bis 18 Uhr, Stadtkern, 59889 Eslohe, kostenfrei, www.eslohe-aktiv.de

Im Rampenlicht

Mit der Pink Floyd-Tribute-Band „Kings of Floyd“ erwartet euch ein musikalischer Abend in der Stadthalle in Schmallenberg. In einer Live-Inszenierung bietet euch die Band eine wunderbare Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd. Demnach: „Wish You Were Here“. „Kings Of Floyd- Eclipse Tour“, Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Schmallenberg, Preise ab 29,90 Euro, Tickets u.a. an allen Vorverkaufsstellen, www.eventim.de, www.kingsoffloyd.com

Für Kinder und Jugendliche

Tanzen, leuchten, Leute treffen – und das zur Lieblingsmusik. Eine Kopfhörparty erwartet Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren am Freitag im „Habbels“ in Schmallenberg. Dazu gibt es weitere Specials wie Neon-Schminken, ein Glücksrad und eine alkoholfreie Cocktailbar. „Silent Neon Party für Jugendliche“, Freitag, 6. Oktober, 18 bis 21 Uhr, Habbels, Bahnhofstraße 5, 57392 Schmallenberg, Eintritt inklusive Freigetränk: 5 Euro, www.schmallenberg.de

Mal was anderes

Taucht in die japanische Lebensweise und ihre Traditionen ein: macht mit beim „Japan Tag“ in Arnsberg. Ihr könnt erste Wörter auf Japanisch lernen, einen VR-Rundgang durch Tokio machen, beim Karaoke mitsingen, leckere Snacks herstellen oder euch im Kimono fotografieren lassen.„Japan Tag 2023“, Freitag, 13. Oktober, 11 bis 16.30 Uhr, Peter-Prinz-Bildungshaus, Ehmsenstraße 7, 59821 Alt-Arnsberg, kostenfrei, für einige Angebote mit Anmeldung unter: www.vhs-arnsberg-sundern.de

