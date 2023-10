Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Kunst, Musik, Party – hier ist bestimmt etwas für euch dabei. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

Nicht ganz am Wochenende, aber Partyfreudige können sich Anfang nächster Woche auf zahlreiche Halloween-Feiern freuen. Wie wäre es mit „All you can Dance – Kostüm-Party mit DJ Marc Kiss“ im „Sägewerk“ in Schmallenberg. Zieht euch etwas Gruseliges an und auf geht’s. „Halloween-Party“, Dienstag, 31. Oktober, ab 21 Uhr, Altes Sägewerk, Im Brauke 23, 57392 Schmallenberg, Eintritt: 10 Euro, Tickets: tickets@saegewerk.party

Viel Spaß für wenig Geld

Silke Albrechts Werke laden euch zum Betrachten, Verweilen und Nachdenken ein. In der Ausstellung seht ihr Farben mit Dynamik. Die Künstlerin nutzt dazu allerlei Techniken und Materialien. „Ausstellung: Silke Albrecht Laura Aberham Exploration“, mittwochs bis sonntags, 14 bis 17 Uhr, bis 12. November, Kunsthaus alte Mühle, Unter der Stadtmauer 4, 57392, kostenfrei, www.kunsthaus-alte-muehle.de

Im Rampenlicht

Erlebt die wilden Zwanziger in einer poetischen Amüsiershow. Künstler Robert Nippoldt und das Trio „Größenwahn“ nehmen euch auf eine Bilder- und Tonreise in die Vergangenheit, mit Gassenhauern und Chansons von Marlene Dietrich, Friedrich Hollaender und mehr. „Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn mit der Rätselhafte Schimmer“, Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, Neue Aula Belecke, Pietrapaolaplatz 4, 59581 Warstein, Preis VVK: 24 Euro, Abendkasse: 27 Euro, www.ki-warstein.de

Für die Kleinen

Ein neues Abenteuer mit den drei kleinen Schweinchen erlebt ihr am Sonntag in Warstein. Kinder ab vier Jahren und Erwachsene können sich auf das lustige Figurentheater Hille Pupille freuen – mit viel Musik und für alle verständlich. „KiKiBü: Drei kleine Schweinchen“, Sonntag, 29. Oktober, 15.30 bis 16.30 Uhr, Neue Aula Belecke, Pietrapaolaplatz 4, 59581 Warstein, Preis: 7 Euro, Tickets unter anderem unter proticket.de, www.ki-warstein.de

Mal was anderes

Im ehemaligen Klostergut findet ein Kunsthandwerkermarkt der besonderen Art statt. Es öffnet seine Pforten für die „Novemberträume“. Bereits jetzt gib es Leckereien und Handwerk für Weihnachten zu genießen. „November Träume“, 27. Oktober bis 29. Oktober, freitags 14 bis 20 Uhr, samstags 11 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 17 Uhr, Gut Glindfeld, Glindfeld 11, 59964 Medebach, Preis: 4 Euro, www.gut-glindfeld.de

