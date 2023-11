Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Konzert mit Buenos NoJazz im Campus in Meschede: Der Auftritt ist am Samstag, 18. November.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Theater und Musik stehen dieses Wochenende im Fokus. Hier sind meine Tipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: WP

Das Wuppertaler Vollplayback-Theater kommt nach Soest und nimmt euch mit auf eine charmante Erinnerungsreise direkt nach Kalifornien. Lustige Tonvorlagen aus Hörspielen, Lieblingsserien und Filmzitate, originell gebaute Bühnenrequisiten samt skurriler Kostüme erwarten euch. „Das VPT interpretiert: Die drei ??? und der heimliche Hehler“, Sonntag, 19. November, 19 Uhr, Stadthalle Soest, Dasselwall 1, 59494 Soest, Tickets ab 37,10 Euro unter www.eventim.de, www.vpt-show.de

Viel Spaß für wenig Geld

Einen gemütlichen Abend mit Musik gibt es für euch am Samstag im Campus in Meschede. Hier hört ihr das Jazz-Rock-Quartett „Buenos Nojazz“ mit einer musikalischen Fusion aus Rock und Jazz. „Buenos Nojazz“, Samstag, 18. November, 20 Uhr, Mescheder Bürgertreff Campus, Kolpingstraße 20, 59872 Meschede, kostenfrei, www.buenosnojazz.de

Im Rampenlicht

Habt ihr Lust auf zeitlose Kulthits? „I can‘t dance“, „In the air tonight“, „Another day in paradise“, „Jesus he knows me“ und mehr spielt euch die Tribute-Band „Feel Collins“ im Habbels. Einige von euch kennen die Lieder sicherlich bereits, doch auch jüngere Zuhörer wird die Musik überraschen. „Feel Collins - The Music of Genesis & Phil Collins“, Samstag, 18. November, 20 Uhr, Habbels Kulturbühne/Eventlocation, Bahnhofstraße 5, 57392 Schmallenberg, Tickets: Kinder bis 12 Jahre 10 Euro, Erwachsene VVK 15 Euro, AK 17 Euro, www.habbels-schmallenberg.de

Für die ganze Familie

An diesem Wochenende startet die Premiere zu „Saure Zeiten - Sturm im Gurkenglas“ von Andreas Wenning. Der Theaterverein Aurora lädt zur turbulenten Komödie für alle Generationen in Fleckenberg ein. „Saure Zeiten - Sturm im Gurkenglas“, Premiere: Sonntag, 19. November, 17 Uhr, Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr, auch am 25. und 26. November, Schützenhalle Fleckenberg, Latroper Straße 22 b, 57392 Schmallenberg, Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse, www.theaterverein-fleckenberg.de

Mal was anderes

„Mr. Vain ruft dich!“ Feiert mit einer Zeitreise zurück in die 90er-Jahre, gemeinsam mit Käpt‘n 0li Gurda in Arpe. Freut euch auf Überraschungen und Highlights, bei der Jubiläumsparty mit Kulthits. „10 Jahre 90‘s Mega Party Arpe“, Samstag, 18. November, 20 Uhr, Dorfhalle Arpe, 57392 Schmallenberg, Tickets: 10 Euro, www.facebook.com/90smegapartyarpe

