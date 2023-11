Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende lädt zum Stöbern rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg ein, doch auch auf Bühnen gibt es ein Programm.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

Lachen und neue Comedians kennenlernen, hört sich gut an. Am Freitag seht ihr Comedy-Newcomer und angesagte Comedians in einer Show - normalerweise im Waschsalon in Köln, doch die aktuellen Künstlerinnen und Künstler sind auch auf Tour in eurer Stadt.

„NightWash LIVE in Soest“, Freitag, 24. November, 20 Uhr, Stadthalle Soest, Dasselwall 1, 59494 Soest, Tickets ab 28,50 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.nightwash.de

Viel Spaß für wenig Geld

Feilschen, Bummeln und Stöbern. Egal ob ihr Sammler seid, einen Sonntagsausflug plant oder ein besonderes Geschenk zu Weihnachten sucht - ein Trödelmarkt kann neben einer kleinen Fundgrube, auch ein Erlebnis sein. „Lichtertrödel“, Sonntag, 26. November, 11 bis 17 Uhr, Briloner Straße 40, 59909 Bestwig-Nuttlar, Eintritt kostenfrei, Erlöse gehen an Katzenhilfe Hochsauerland e.V.

Für die Kleinen

Zum Verkauf und zum Stöbern ist die Spielzeugbörse genau das Richtige. „Spielzeugbörse Reiste“, Sonntag, 26. November, 14 bis 16.30 Uhr, Schützenhalle Reiste, Marktweg 1, 59889 Reiste, Eintritt kostenfrei

Mal was anderes

Falls ihr bereits jetzt nach weihnachtlicher Stimmung sucht, bietet euch der Markt im „Uferlos“ eine kleine Weihnachtswelt direkt am See. Freitags gibt es eine Glühwein-Party, am Samstag und Sonntag findet ihr Leckereien, kleine Stände und Spiele.„Weihnachtsmarkt im Uferlos“, Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. November, ab 12 Uhr, Bahnhofstraße 28, 59519 Möhnesee, www.uferlos-moehnesee.club

