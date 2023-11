Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Der Adventsmarkt in Niedersorpe findet in diesem Jahr wieder statt.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende eröffnen viele Weihnachtsmärkte in unserer Region. Bestimmt findet ihr einen Passenden bei euch in der Nähe. Doch es gibt noch mehr zu erleben: Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den heimischen Raum. Foto: WP

Mein Tipp für euch

Es gibt wieder etwas zum Lachen. Einen facettenreichen Mix aus Comedians, moderiert von dem ehemaligen Mescheder Andre Kramer, seht ihr am Samstag in der Stadthalle. Maxi Gstettenbauer, Aylin Lefkeli, Bora und Matthias Ludwig sorgen für einen lustigen Abend.

„Mescheder Comedy-Abend: - Die große ComedyShow 5.0 “, Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, Stadthalle Meschede, Winziger Platz 10a, 59872 Meschede, Tickets ab 21 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen wie www.reservix.de

Viel Spaß für wenig Geld

Es ist wieder so weit. Alle zwei Jahre findet der Adventsmarkt in Niedersorpe statt. Ihr findet dort 30 liebevoll hergerichtete Hütten in einer zauberhaften Umgebung. Ob Handwerkliches, Künstlerisches oder Kulinarisches – das Angebot ist vielfältig. An beiden Tagen ist auch der Nikolaus da.

„Adventsmarkt Niedersorpe“, 2. bis 3. Dezember, Samstag: 11 bis 20 Uhr, Sonntag: 11 bis 19 Uhr, Niedersorpe, 57392 Schmallenberg, Eintritt kostenfrei

Im Rampenlicht

Das Mitmachkonzert für Kinder und Erwachsene mit Weihnachtsliedern und -geschichten aus verschiedenen Teilen der Welt sorgt für eine fröhliche Stimmung. Ihr hört Lieder aus Europa, Afrika, Amerika und aus der arktischen Heimat von der Band „Karibuni“.

„Santa, Sinter, Joulupuuki“, Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr, Stadthalle Meschede, Winziger Platz 10a, 59872 Meschede, Tickets ab 6 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Info, Le-Puy-Straße, Tel.: 0291/205350, www.stadthalle-meschede.de

Für die Kleinen

Der Museumszug nimmt euch mit auf eine Reise durch das winterliche Elsetal. Der Nikolaus fährt im traditionellen Zug mit und übergibt euch Kindern eine Nikolaustüte.

„Nikolausfahrten“, 2. bis 3. Dezember, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 19 Uhr, auch am 9. und 10. Dezember, für genaue Abfahrtzeiten siehe Internetseite, Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstraße 46, 58849 Herscheid, Preis: Kinder mit Nikolaustüte: 7,50 Euro, Erwachsene: 7 Euro,Fahrkarten nur im Vorverkauf unter:www.sauerlaender-kleinbahn.de/nikolausfahrten

Mal was anderes

Das „Teatron Theater Arnsberg“ kommt erstmals nach Schmallenberg mit einer Text-Klang-Objekt Collage. Mit Texten, Gesang, Holzobjekten und zum Teil komponierter Musik und Liedern erforscht die Gruppe die Verbindung von Mensch und Natur.

„Bäume“, Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr, Aula des Schulzentrums Schmallenberg, Obringhauser Str. 38, 57392 Schmallenberg, Preise: Freier Verkauf: 17 Euro, Ermäßigt: 15 Euro, Schüler: 8,50 Euro, www.kulturelle-vereinigung.de

