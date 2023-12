Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Noch einmal Zusammenkommen und mit Freunden eine gute Zeit vor Weihnachten verbringen, könnt ihr an verschiedenen Orten bei euch in der Nähe. Hier sind die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv / Privat

Immer wieder kommen Menschen an dem Tag vor Weihnachten zusammen. Für die Jüngeren, die sich nach ein wenig feiern vor den Feiertagen sehnen: ihr könnt zur „X-Mas Party“ nach Oberhenneborn gehen. Mit „DJ Le Määx“ kommt ihr in die richtige Stimmung. Mit Musik, Lightshow und verschiedenen Getränken an der Bar steht der Party nichts im Wege.

„X-Mas Party“, Samstag, 23. Dezember, 19.30 Uhr, Schützenhalle Oberhenneborn, Neuer Weg 6, 57392 Schmallenberg - Oberhenneborn, Eintritt: 10 Euro, ab 16 Jahren

Viel Spaß für wenig Geld

Am Freitag habt ihr noch Zeit auf einen historischen Weihnachtsmarkt zu gehen, falls ihr noch nicht dort wart. Bis zum 22. Dezember könnt ihr das letzte Mal durch die rund 100 Stände des Soesters Weihnachtsmarktes schlendern.

„Soester Weihnachtsmarkt“, Freitag, 22. Dezember, bis 21 Uhr, rund um Petrikirche, Rathaus, Dom und Markt, Anfahrt und Parkplätze: www.so-ist-soest.de

Im Rampenlicht

In der Adventszeit gibt es wieder Konzerte des „Jungen Chores Eslohe“. Mit weihnachtlichen Tönen und bekannten Melodien, könnt ihr euch auf Weihnachten einstimmen, bevor die Festtage beginnen.

„Weihnachtskonzert Junger Chor Eslohe, Freitag, 22. Dezember, 19 Uhr und 23. Dezember, 18 Uhr, Pfarrkirche Wenholthausen, Südstraße 8A, 59889 Eslohe, Tickets: 18 Euro, Vorverkauf bei Select Interieur und Lifestyle, 02973-4979534, www.junger-chor-eslohe.de

Für die ganze Familie

Vielleicht möchtet ihr noch ein wenig Schlittschuhlaufen vor oder nach Weihnachten? Dann ist das in Schmallenberg auf der 140 Quadratmeter-großen Kunsteisbahn möglich. Leiht euch ein Paar Spezialschuhe aus und düst über die Bahn.

„Schlittschuh-Spaß“, 21. Dezember bis 21. Januar, Öffnungszeiten: Feiertage: 24. und 31. Dezember von 11 bis 15 Uhr, samstags, sonntags sowie in den Ferien täglich ab 11 Uhr, ab 8. Januar werktags ab 14 Uhr, Schützenplatz, 57392 Schmallenberg, Kosten pro Stunde inklusive Schuhe: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro, www.schmallenberg.info

Mal was anderes

Falls ihr noch ein wenig sportlich sein wollt oder noch ein bisschen Wellness braucht, könnt ihr vor Heiligabend ins „SauerlandBad“ nach Bad Fredeburg zum Schwimmen gehen. Dort erzeugen dann hunderte Lichter eine besondere Weihnachtsatmosphäre.

„Lichterschwimmen im SauerlandBad“, 24. Dezember, Öffnungszeiten: 6 bis 13 Uhr, Sauerland-Bad, Sportzentrum 1, 57392 Bad Fredeburg, Eintrittspreise unter www.sauerland-bad.de

