Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

An diesem Wochenende gibt es die Gelegenheit, endlich einmal wieder ordentlich zu Live-Musik „abzurocken“. Hier sind die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

„We are the Champions“, „We will rock you“ oder „Bohemian Rhapsody“ – hört euch die besten Hits von Queen in Olsberg an. Die britische Tribute-Band „The Bohemians“ präsentiert euch einen unvergesslichen Abend mit aufwändigen Kostümen und Showeffekten. „A Night of Queen – Forever Tour – performed by The Bohemians“, Freitag, 12. Januar, 20 Uhr, Konzerthalle Olsberg, Ruhrstraße 32, 59939 Olsberg, Tickets: ab 29 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen,

www.konzerthalle-olsberg.de

Viel Spaß für wenig Geld

Am Lenneatelier ist am Samstag einiges los. In der Ausstellungseröffnung seht ihr Kunstwerke der Holzbildhauerin Sandra Tusch-Dünnebacke, die Kleidungsskulpturen aus handgeschnitztem Holz fertigte.

Anschließend findet der Auftakt des Mitmachprojektes „Webmobil“ vom Festival „Die Textile 2024“ mit einer Performance statt und gegen 16.30 Uhr seht ihr Carina Claus in ihrer Aktion „Textile Intelligenz – Wortweberei“. „Sandra Tusch-Dünnebacke: Holz – anziehend“, Eröffnung: Samstag, 13. Januar, ab 14 Uhr, anschließend: Auftakt „Webmobil“, Lenneatelier, Unter der Stadtmauer 4, 57392 Schmallenberg, kostenfrei,

www.dritter-ort-schmallenberg.de

Im Rampenlicht

Wieder steht die Rockparty des Jahres in Bad Fredeburg in den Startlöchern. Beim „Beat-Abend“ kommen Musikfans voll auf ihre Kosten. Für rockigen Sound sorgen die Bands „F.U.C.K“ und „The Royal Air Fours“. „Beatabend 2024“, Samstag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr, Kurhaus Bad Fredeburg, Am Kurhaus 4, 57392 Schmallenberg, Tickets: 12 Euro VVK, 15 Euro Abendkasse, www.powerofrock.de

Für die Kleinen

Erlebt die Geschichte des „kleinen Vampirs“ in Meschede und begleitet Anton Bohnsack bei seiner Freundschaft mit dem freundlichen Blutsauger. Das Kinderstück von Angela Sommer-Bodenburg und Wolf-Dietrich Sprenger ist für alle ab 6 Jahren geeignet. „Der kleine Vampir“, Westfälisches Landestheater, Samstag, 13. Januar, 15 Uhr, Stadthalle Meschede, Winziger Platz 10a, 59872 Meschede, Karten ab 8,20 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen,

www.hochschulstadt-meschede.reservix.de

Mal was anderes

Feiert zum Abend des Memorials „Acht Jahre nach Bowie“. Die Band UV-POP kommt dazu in die „Mono-Deluxe-Bar“ nach Meschede. Danach gibt es eine Aftershow mit sehr viel Musik von David Bowie, aufgelegt von „TomZeck“ und „monoTonyToMars“. „Bowie-Memorial - Dark-Cold-Post.Live Uv-Pop“, Samstag, 13. Januar, 20.30 Uhr, Mono-Deluxe Cocktailbar, Emhildisstraße 16, 59872 Meschede, Tickets ab 19,62 Euro unter www.liveamsee.de, www.monobar.de

