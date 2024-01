Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Party bei Möppi in Winterberg: Hier kommen unsere Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Im Schnee aktiv werden oder doch lieber im Warmen ein Theaterstück anschauen? Ihr habt dieses Wochenende die Wahl. Hier sind meine persönlichen Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv

In der „Veltins Eis-Arena“ zu rodeln wäre doch ein spannendes Erlebnis. Ihr könnt das „Gästerodeln“ buchen und dabei selbst Geschwindigkeit, Adrenalin und Fahrgefühl erleben, dort wo normalerweise Weltmeister trainieren. Nachdem ihr eine Einweisung bekommen habt, geht es gemeinsam zur Abfahrt.

„Gästerodeln“, Datum und Abfahrten nach Verfügbarkeit, Veltins Eis-Arena, Kappe 3, 59955 Winterberg, Treffpunkt: Ziel-Arena, Dauer: zwei Stunden, Preis: 35 Euro, freie Termine, Infos und Buchung unter www.winterberg.de

Viel Spaß für wenig Geld

Die Ausstellung „Griechische Szenen“ im Baudenkmal „Kump“ und die gleichzeitig laufende Ausstellung mit Werken von Pitt Moog im Hallenberger Rathaus zeigen ein künstlerisches Gesamtbild. Ihr seht teils bislang unveröffentlichte Arbeiten, die während der Reisen durch den ägäischen Kulturraum in den Jahren 1959 bis 1961 entstanden sind. „Ausstellung/Griechische Szenen – Malerei von Pitt Moog“, bis zum 9. Februar, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10 bis 14 Uhr, samstags: 10 bis 13 Uhr, sonntags: 14 bis 16 Uhr, Petrusstraße 2, 59969 Hallenberg, kostenfrei, www.winterberg.de

Im Rampenlicht

Das Landestheater Detmold ist wieder zu Gast in Schmallenberg. Die Aufführung „Vater“ handelt über Demenz. Die Geschichte wird aus der Perspektive des 80-jährigen André erzählt, dessen Leben immer mehr aus den Fugen gerät. „Vater (Le Père)“, Sonntag, 21. Januar, ab 19 Uhr, Aula des Schulzentrums Schmallenberg, Obringhauser Str. 38, 57392 Schmallenberg, Tickets: 17 Euro im freien Verkauf, Ermäßigt: 15 Euro, Schüler: 8,50 Euro, www.kulturelle-vereinigung.de

Für die Kleinen

Das märchenhafte Familienmusical nach dem Roman von Michael Ende kommt ins Sauerland-Theater nach Arnsberg. Erlebt zusammen als Familie die spannende Geschichte von „Jim Knopf“ und den Bewohnern des „Lummerlandes“. Mitsingen ist sogar erwünscht. „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer – Das Musical für die ganze Familie“, Sonntag, 21. Januar, 16 Uhr, Sauerland-Theater Arnsberg, Feauxweg 9, 59821 Arnsberg, Karten ab 25 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen unter anderem www.reservix.de

Mal was anderes

Bei den Massen an Schnee bietet es sich dieses Wochenende an, einen Ausflug nach Winterberg zu machen. Nach einem Ski-Tag könnt ihr entspannt den Tag beim „Après-Ski“ mit Partyschlagern von Milla Pink ausklingen lassen. Dazu könnt ihr im „Möppi Stadl“ etwas Essen und Trinken.„Après-Ski im Möppi Stadl“, Samstag, 20. Januar, ab 14 Uhr, Möppi’s Hütte, In der Büre 32, 59955 Winterberg, www.bei-moeppi.de

