Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Wie wäre es an diesem Wochenende mit Musik hören, Tanzen oder damit, mit der Familie Abenteuer erleben? Damit es für Euch an diesem Wochenende nicht allzu langweilig wird, sind hier meine ausgewählten Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis im Bereich Meschede, Schmallenberg, Eslohe und Bestwig.

Nina Kownacki präsentiert die Freizeitipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv / Privat

Mein Tipp für Euch

Traumhaft zum Anschauen. Nach ihrem Sieg beim französischen Supertalent begeistern „Die Mobilés“ das Publikum weltweit. Mit Leichtigkeit, Präzision, Poesie, Comedy, Tanz, Artistik, Kunst und Bewegung entführen sie euch in die Welt des Schattentheaters. „Moving Shadows - Our World!“, Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, Stadthalle Meinerzhagen, An der Stadthalle 1, 58540 Meinerzhagen, Tickets ab 37,40 Euro, www.mobile-theater.de

Auch interessant:

Viel Spaß für wenig Geld

Hier werden musikalische Erinnerungen an die Hits der 70er, 80er und 90er wieder wach. Trefft Freunde, flirtet oder schwingt das Tanzbein. Der Abend ist für alle ab 30 Jahren gedacht, die entspannt feiern möchten.„Dance Night Ü30 mit DJ Georg“, Samstag, 27. Januar, 20 Uhr, Habbels - Kulturbühne und Eventlocation, Bahnhofstraße 5, 57392 Schmallenberg, Eintritt: 9 Euro, www.habbels-schmallenberg.de

Im Rampenlicht

Die Kabarettistin Simone Solga ist am Freitag mit ihrem neuen Programm in Anröchte zu sehen. Der Abend ist für alle, die begeistert von Kabarett und Satire sind – vor allem von politischer. Begleitet sie bei ihrer eigenen „Revolution“ voller Doppeldeutigkeiten.„Simone Solga - Ist doch wahr!“ Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, Bürgerhaus Anröchte, Im Hagen 2, 59609 Anröchte, Tickets: ab 28,23 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.simonesolga.de

Für die Kleinen

Waldabenteuer erleben, Sinne entdecken oder Detektiv sein. Falls es zu Hause zu langweilig wird, könnt ihr als Familie eine Entdecker-Tour machen. Dazu holt ihr euch einen Rucksack mit Aufgaben und mehr in der Tourist-Information in Schmallenberg.„Entdecker-Touren – Ein Rucksack voller Abenteuer“, Tourist-Information Schmallenberger Sauerland, Poststraße 7, 57392 Schmallenberg, für Kinder von 5 bis 10 Jahren, Tel.: 02972 97400, Rucksackverleih ab 9 Euro bis 29 Euro unter www.schmallenberger-sauerland.de

Mal was anderes

Das Winterkonzert 2024 ist für alle Freunde von klassischer Musik. Die „Mescheder Wind-Band“ ist das sinfonische Blasorchester der Musikschule Hochsauerlandkreis und spielt aus ihrem Repertoire, diesen Samstag in Bad Fredeburg.„Winterkonzert 2024“, Samstag, 27. Januar, 19 Uhr, Kurhaus Bad Fredeburg, Am Kurhaus 4, 57392 Bad Fredeburg, Tickets ab 16 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.mescheder-wind-band.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland