Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende führt es euch weiter hinaus und es steht bereits Karneval vor der Tür. Hier sind die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig, Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv / Privat

Ausgelassene Stimmung, Party und gute Laune – die Karnevals - Saison beginnt. Falls ihr es etwas größer mögt: Otto Hofner’s „Lachende Kölnarena“ ist bekannt für den volkstümlich-rheinischen Frohsinn. Wieder einmal könnt ihr an mehreren Terminen in der Lanxess Arena in Köln mitfeiern.

Auch interessant:

„Lachende Kölnarena“, unter anderem am Freitag, 02. Februar, Samstag, 03. Februar, Sonntag, 04. Februar, Einlass ab 17 Uhr, Lanxess Arena,Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln, Tickets ab 54,50 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen,www.lanxess-arena.de

Viel Spaß für wenig Geld

Traditionell führt der „Theaterverein Einigkeit Lenne“ dieses Jahr ein Stück auf. Dieses Mal könnt ihr euch „Schiff über Bord“ in der kleinen Schützenhalle anschauen und mitlachen, wenn die Schiffsflotte vor besondere Herausforderungen gestellt wird.

„Schiff über Bord – Komödie in drei Akten von Dani von Wattenwyl“, Samstag, 03. Februar, 18 Uhr; Sonntag, 04. Februar, 16.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Schützenhalle Lenne, Uentropstraße, 57392 Schmallenberg, Eintritt: 10 Euro, www.lenne.de

Im Rampenlicht

Zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum kommt der deutsche Sänger Cosmo Klein zum Heimatbesuch nach Lippstadt. Ihr hört dann feinsten Soul, Funk und Jazz, inklusive einer Bläser-Sektion.

„Cosmo Klein & the Campers, Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, Apollo Klub in Lippstadt, Kahlenstraße 21, 59555 Lippstadt, Eintritt: 24 Euro, www.jazzclub-lippstadt.de

Für die Kleinen

Die Ausstellung im „Westfalenpark“ lädt Kinder ab vier Jahren und ihre Familien zu Entdeckungsreisen ein. Ihr könnt an verschiedenen Stationen gemeinsam Sammeln, Forschen und Ordnen und lernt die verschiedenen Facetten eines Museums und die Arbeit dahinter kennen.

„das DING. umORDNUNG im MUSEUM“, Dienstag bis Freitag: 13.30 bis 17 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage: 11 bis 18 Uhr, mondo mio! Kindermuseum e.V., Florianstr. 2, 44139 Dortmund, kostenloses Angebot im Westfalenpark, Eintritt Westfalenpark: 2,50 Euro, Kinder bis 6 Jahren frei,www.mondomio.de

Mal was anderes

Falls euch das Reisen mit dem Wohnmobil bereits fehlt: am Samstag gibt es ein kleines Reisekino vom „Treff der Freunde der Reisemobile im Sauerland“ im Bürgertreff in Meschede. Hier seht ihr Fotos von ihrer Reise nach England.

„Cornwall mit dem Wohnmobil“, Samstag, 03. Februar, 18 Uhr, Campus Meschede,Kolpingstraße 16, 59872 Meschede, Anmeldung erwünscht unter 0152 29244625, Eintritt frei

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland