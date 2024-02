Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Bunter Trubel: In der Stadthalle in Meschede ist wieder Kinderkarneval.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende habt ihr die Wahl: zusammen Karneval feiern oder dem Karneval entfliehen. Hier sind die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig, Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für das Hochsauerland. Foto: Archiv / Privat

Dieses Wochenende steht im Zeichen des Karnevals. Besonders schön ist der Kinderkarneval in Meschede mit bunten Kostümen und Programm, der für gute Laune für die ganze Familie sorgt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Karnevalsfeiern bei euch in der Nähe. Schaut vorbei am Freitag in Nuttlar, Ostwig, Grevenstein, Bestwig, am Samstag in Olpe, Remblinghausen, Freienohl und am Sonntag in Heringhausen und Niederberndorf.

„Kinderkarneval in Meschede“, Sonntag, 11. Februar, 11.11 Uhr, Stadthalle Meschede, Winziger Platz 12, 59872 Meschede, Eintritt: Kinder bis einschließlich 11 Jahren frei, Erwachsene zahlen 4 Euro, Terminübersicht unter: www.bestwig-meschede.de

Viel Spaß für wenig Geld

In Cobbenrode ist ebenso Party angesagt. Am Wochenende könnt ihr ausgiebig zu Karnevalsmusik feiern. Am Sonntag erwarten euch Auftritte und Karnevalsschlager und am Montag findet wieder der Rosenmontagszug statt mit anschließender Feier in der Halle.

„Karneval in Cobbenrode“, Prunksitzung: Sonntag, 11. Februar, 19.33 Uhr, Eintritt 15 Euro, Rosenmontagszug: Montag, 12. Februar, 14.11 Uhr, Schützenhalle Cobbenrode, kostenfrei, Olper Straße 11, 59889 Cobbenrode, www.c-c-v.info

Im Rampenlicht

Mit „Psychologie live“ nimmt euch Dr. Leon Windscheid auf eine rasante Expedition in die Welt der Gefühle. Er teilt Einblicke in die neueste Forschung und liefert wissenschaftliche Impulse. Ihr könnt euch auf eine Achterbahn von Emotionen einstellen, vom Lachen bis zu nachdenklichen Momenten.

„Dr. Leon Windscheid - Gute Gefühle“, Samstag, 10. Februar, 20 Uhr, Westfalenhalle / Halle 2,Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund, Tickets ab 36,90 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.leonwindscheid.de

Für die ganze Familie

Einen Abend voller Abenteuer und Magie erlebt ihr beim Familienmusical „Aladin“ in Soest. Zu Gast ist das Theater „Liberi“, welches euch in die zauberhafte Welt mit Kostümen, Lichteffekten, Musik und Choreografien entführt.

„Aladin - das Musical“, Freitag, 9. Februar, 16 Uhr, Stadthalle Soest, Dasselwall 1, 59494 Soest, Tickets ab 23 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.theater-liberi.de

Mal was anderes

Hier könnt ihr eure „Moves“ ausprobieren, zusammen „Shredden“ und Leute kennenlernen: es geht um das Snowboard-Fahren. Dazu wird es Parcours, Shopping-Stände, Getränke und mehr geben, ganz in einer Festival-Manier. Jung und Alt, Anfänger oder Profi, alle sind willkommen.

„The Takeover Snowpack-Event“, Samstag und Sonntag 10./11. Februar, 10.30 bis 16 Uhr, Skiliftkarussell Winterberg,Kapperundweg 3, 59955 Winterberg, kostenfrei, www.facebook.com/goerlsshred

