Das ist los im Hochsauerland: Hier sind die Freizeittipps

Blick in die Ausstellung „Dalí: Das endlose Rätsel“.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Musik, Tanz, Aufführungen oder sich etwas Entspannung gönnen. An diesem Wochenende locken euch die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis rund um Meschede, Eslohe, Bestwig, Schmallenberg an verschiedene Orte.

Mein Tipp für euch

Begebt euch in eine andere Welt, indem ihr durch Kunstwelten schlendert. In Dortmund könnt ihr Werke aus mehr als 60 Schaffensjahren des spanischen Künstlers „Salvador Dalí“ erleben. In dieser immersiven Ausstellung werden die Bilder auf Böden und Wänden projiziert.

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis. Foto: Archiv / Privat

„Dalí: Das endlose Rätsel“, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 Uhr bis 17 Uhr, Freitag und Samstag: 10 bis 21 Uhr, Sonntag und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr, Phoenix des Lumières, Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund, Preise ab 10,50 Euro, Erwachsene: ab 16 Euro,Buchung unter: www.phoenix-lumieres.com

Viel Spaß für wenig Geld

Für ein bisschen Entspannung und Ruhe: Beim Klang-Bad-Experiment macht ihr es euch in der Kirche des Josefsheims gemütlich und lauscht den Klängen von Gong, Klangschalen, Monocord und anderen Naturtoninstrumenten.

„Klang-Bad Experiment“, Samstag, 17. Februar, 16 Uhr, Kapelle im Josefsheim, Heinrich-Sommer-Straße 13,59939 Olsberg - Bigge, Eintritt frei, Spenden an „Lichtblicke“ willkommen, www.bigge-online.de

Im Rampenlicht

Happy Hardrock von den „Dirty Denims“ und kraftvoller Rock’n’Roll von „Grand Royale“ erwarten euch am Samstag im „Habbels“ in Schmallenberg. Genießt den Spaß auf der Bühne und rockt gerne mit.

„Dirty Denims & Grand Royale“, Samstag, 17. Februar, 20 Uhr, Habbels - Kulturbühne und Eventlocation, Bahnhofstraße 5, Schmallenberg, Tickets ab 18 Euro unter Tel. 02972-974 382 , E-Mail: info@habbels-schmallenberg.de, www.habbels-schmallenberg.de

Für die ganze Familie

Für alle kleinen und großen Erdmännchenfans. Begleitet Jan und Henry auf ihrer Spurensuche zum Schatz. In dem Musical für die ganze Familie seht ihr das Theater Lichtermeer mit einem Mix aus Menschen, Puppen und Musik in einem lustigen und zugleich spannenden Abenteuer.

„Jan & Henry 2 - Ein neuer Fall für die Erdmännchen“, Samstag, 17. Februar, 15 Uhr, Siegerlandhalle Siegen, Koblenzer Str. 151, 57072 Siegen, Tickets ab 25,50 Euro unter bekannten Vorverkaufsstellen, www.theaterlichtermeer.de

Mal was anderes

Für diejenigen, die „Psytrance“ und elektronische Musik mögen: In Niedersalway in Eslohe könnt ihr im kleinen Dorf eine große Party feiern – mit mehreren DJs. Die Veranstalter versprechen ein Fest für alle Sinne.

„Acid Flashback“, Samstag, 17. Februar, ab 14 Uhr, St. Sebastian Halle, Sebastianstraße, 59889 Eslohe, Tickets an der Abendkasse: 22 Euro, im Vorverkauf unter aliced.effect@gmail.com,www.musicgrounds.net

