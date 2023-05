Das ist los im Hochsauerland über Pfingsten: Unsere Tipps

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für den Hochsauerlandkreis: Das lohnt sich am Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Wandern oder doch lieber auf ein Konzert gehen? Das lange Pfingstwochenende steht an. Wäre doch zu schade, um zu Hause zu bleiben. Macht euch gemeinsam rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg auf eine Wanderung in den Wald oder besucht ein Festival und Konzerte. Hier sind meine Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis und den Umkreis für euch.

Mein Tipp für euch

Habt ihr mal wieder Lust auf ein Festival zu gehen, so wie ich? In der Region gibt es immer wieder tolle Angebote, auch dieses Wochenende. Das internationale Musik- und Theaterfestival „KulturPur“ findet am Pfingstwochenende statt.

Unter anderem zu sehen sind Bands wie „Silbermond“, „40 Fingers“, „Lord of the Lost“, „Von Wegen Lisbeth“, vielfältige Comedy-Acts, Theateraufführungen und mehr. Sucht euch den Act aus, der euch am meisten interessiert.

„KulturPur“, Donnerstag, 25. Mai bis Montag, 29. Mai, Ginsberger Heide, zwischen Hilchenbach und Erndtebrück, bei Lützel in Siegen-Wittgenstein, Tickets: ab 18 Euro bis 57 Euro, je nach Veranstaltung, www.kulturpur-festival.de

Viel Spaß für wenig Geld

Die Ortsgemeinschaft Oberstadt Bad Fredeburg lädt alle zum großen Waldfest mit Kinderschützenfest ein. Ihr könnt kulinarische Köstlichkeiten vom Grill genießen, der Musik lauschen, Kaffee sowie Kuchen speisen, und für die Kleinen stehen Hüpfburg,

Torwandschießen und Kinderschminken im Angebot. „Großes Waldfest mit Kinderschützenfest an den Drei Buchen“, Sonntag, 28. Mai, ab 12 Uhr, Schutzhütte zu den Drei Buchen, 57392 Bad Fredeburg, Einlass kostenfrei, www.bad-fredeburg.de

Im Rampenlicht

Da schlagen Rock-Herzen direkt doppelt. Für waschechte Pearl-Jam-Fans kommt die Tribute-Band „Given2Fly“ nach Schmallenberg. Ebenso mit dabei die Band „Love Buzz“ aus Bremerhaven, die mit Nirvana-Songs einheizen. Genießt gemeinsam eure Lieblingslieder. „Given2Fly und Lovebuzz, Pearl Jam und Nirvana Tribute“, Samstag, 27. Mai, 20 Uhr, Habbels, Bahnhofstraße 5, Schmallenberg, Preis: 15 bis 17 Euro, Tickets: Tel. 02972-974 382 , E-Mail: info@habbels-schmallenberg.de, oder im Eventim Shop, www.habbels-schmallenberg.de

Für die Kleinen

Wer kennt sie nicht, die berührende Geschichte von Heidi? Schaut euch das Theater der „Freilichtbühne Herdringen“ gemeinsam mit der Familie an und taucht in ein Abenteuer mit Heidi, Peter, Klara und weiteren Freunden ein. Seht selbst: Freundschaft ist doch etwas Schönes und überwindet das ein oder andere Hindernis. „Heidi - Freilichtbühne Herdringen“, u. a. Samstag, 27. Mai, 15 bis 17 Uhr, Stiepeler Str. 15 -17, 59757 Arnsberg, Preis: Erwachsene ab 9 Euro, Kinder ab 8 Euro, Tickets: 02932-39140, www.flbh.de

Mal was anderes

Am Pfingstsonntag findet die zweite „Kulinarische Bierwanderung“ in Schmallenberg-Holthausen statt. An fünf Stationen rundum Holthausen und Huxel könnt ihr verschiedene Biere und verschiedene kulinarische Leckereien probieren. Start und Abschluss ist an der örtlichen Schützenhalle. „Zweite Kulinarische Bierwanderung in Holthausen“, Sonntag, 28. Mai, 11 Uhr, Schützenhalle Holthausen, Mittelstraße, 57392 Schmallenberg-Holthausen, kostenfrei, Kontakt: Verkehrsverein Holthausen, Tel.: 02974-321, E-Mail: kontakt@holthausen-huxel.de

