Das ist los: Kräuterführung, Stollenbunker, Konzert und mehr

“Pace Reload“ aus Bad Fredeburg spielt in der „Tröte“ in Meschede.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind unsere Freizeittipps für Meschede, Eslohe, Bestwig, Schmallenberg und Umgebung: Das lohnt sich, präsentiert von Nina Kownacki.

Auch im schönen Hochsauerlandkreis gibt es sicherlich Dinge, die ihr noch nicht gesehen oder erlebt habt. Dieses Wochenende steht fast im Zeichen der „Natur“. Lernt etwas bei einer Kräuterwanderung, entdeckt altes Gestein, schaut euch per Rad in Meschede um. Hier sind meine Freizeittipps rundum Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg für euch.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert die Freizeittipps für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Foto: Archiv

Ich finde es faszinierend, wie viele Pflanzen und Kräuter in unseren heimischen Wäldern und Wiesen als Essenzen dienen können oder zum Verzehr geeignet sind. Wer Wildkräuter und ihre Zubereitung auch mal kennenlernen möchte, hat dieses Wochenende zwei Gelegenheiten dazu. Einmal bietet Kräuterpädagogin Nadine Albers-Bergrath einen Workshop zu Kräuterwein, Öl und Essig am Samstag als auch eine Kräuterführung am Sonntag an.

Lasst euch gemeinsam in unsere Kräuter und Pflanzenwelt entführen. Kräuterworkshop „Kräuterwein, Öl und Essig“, Samstag, 15. April 15.30 bis 18.30 Uhr, Albers Kräuterwerkstatt, Auf dem Stadtfeld 1, 57392 Schmallenberg-Bödefeld, Kosten: regulär 45 Euro, mit Anmeldung. Kräuterführung „Erste Kräuter“, Sonntag, 16. April, 14.30 bis 16.30 Uhr, Stadthalle Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6, 57392 Schmallenberg, Preis: 20 Euro, Kontakt: 02977 397, www.kraeuterwerkstatt-albers.de

Viel Spaß für wenig Geld

Der Stollenbunker unterhalb des Belecker Propsteiberges wurde Zeitzeugenberichten zufolge zwischen 1943 bis 1944 errichtet. Er sollte bis zu 400 Personen Schutz vor den zunehmenden alliierten Luftangriffen bieten. Heute könnt ihr den Bunker in seiner Gesamtlänge von etwa 128 Metern in einer öffentlichen Führung begehen. „Öffentliche Stollenbunker-Besichtigungen in Belecke“, Samstag, 15.April, 15 bis 16.30 Uhr, Wilkestraße 1, 59581 Warstein, ohne Anmeldung, Ankunft: 15 Minuten vor der Führung am Infokasten auf dem Gelände des Historischen Ensembles Stütings Mühle, Preis: 4 Euro, www.stuetings-muehle.de

Im Rampenlicht

Am Samstag gastiert die Band „Pace Reload“ aus Bad Fredeburg in der „Tröte“ in Meschede mit ihrer Southern Bluesrock-Musik. Die „Torfabrik“ hat die Sauerländer Band zum Spielen eingeladen und wird an diesem Abend zur „Rockfabrik“. Freut euch auf Rockmusik in netter Gesellschaft. „Konzert mit Pace Reload, Southern Bluesrock vom Allerfeinsten“, Samstag, 15. April, ab 20 Uhr, Musiklokal Tröte, Winziger Platz 3, 59872 Meschede, Eintritt: 10 Euro, Veranstalter: www.torfabrikmeschede.de

Für die Kleinen

Seid ihr zwischen 8 und 13 Jahre alt? Dann ab ins Besucherbergwerk nach Ramsbeck zu einem besonderen Erlebnis. Unter Tage erforschet ihr verschiedene Beleuchtungsarten der alten Bergleute und probiert sie selbst aus. Anschließend könnt ihr eigene Grubenlampen aus Ton formen. Workshop „Und er hat sein helles Licht bei der Nacht“, u. a. Freitag, 14. April, 12.45 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt: Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck, Glück-Auf-Straße 3, 59909, Dauer: 2,5 Stunden, Kosten: 11,50 Euro pro Kind inkl. Eintritt und Grubenfahrt, Anmeldung unter: info@sauerlaender-besucherbergwerk.de oder Tel. 02905 250, Verpflegung mitbringen, www.sauerlaender-besucherbergwerk.de

Mal was anderes

Hier könnt ihr Meschede auf einem anderen Weg entdecken. Besorgt euch ein E-Bike (Pedelec) und macht bei der zweistündigen, 12 Kilometer langen Tour mit Thomas Kramer mit. Mühelos könnt ihr damit auch den Hennesee oder die Klausenkapelle erreichen .„E-Bike-Stadtführung Meschede“, u. a. Samstag, 15. April, 14.30 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information Meschede, Le-Puy-Straße 6-8 (am Bahnhof), Preis: 8 Euro pro Person, Voraussetzung: Fahrradhelm und E-Bike, mit Anmeldung: Tourist-Info Meschede, Tel. 0291 9022443, www.hennesee-sauerland.de

