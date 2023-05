Das plant die Schmallenberger Firma AT-Boretec an der B236

Schmallenberg. 2001 mit Bohr-Werkzeugen gestartet, erfindet sich die Firma AT-Boretec immer wieder neu. Über zwei aktuelle Projekte redet Schmallenberg.

Vor allem der große Kran war über Wochen weithin sichtbar und regte die Phantasie der Schmallenberger an: Was plant Andreas Tigges von AT-Boretec denn da im Gewerbegebiet Auf der Lake?

Des Rätsels Lösung: Auf rund 4000 Quadratmetern errichtet der umtriebige Geschäftsmann, gelernte Schlosser und innovative Konstrukteur eine neue Halle - Nummer 5. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant. Schon der Rohbau war nicht einfach, berichtet er. Sieben Meter tief musste dafür in den Felsen ausgeschachtet werden.

„Gewerbeflächen sind rar in Schmallenberg“, erklärt Andreas Tigges, deshalb sei der Bau sowohl in die Tiefe in den Felsen erfolgt als auch in die Höhe. „Wir mussten erweitern, unsere Logistik stößt an ihre Grenzen“.

Neue Innovationen bei AT-Boretec: Der Hallenneubau - hier eine Drohnenaufnahme - ist weithin sichtbar. Foto: AT-Boretec / Privat

Bohranlagen als Kerngeschäft

Man merkt bei der Anfahrt, wie verschachtelt die verschiedenen Hallen liegen und kann sich vorstellen, wie sie nach und nach mit jeder Erweiterung entstanden sind. Lkw müssen rangieren, wenn sie die steuerbaren Bohranlagen, Bohrwerkzeuge und das Zubehör abholen wollen. Diese Produkte machen das Kerngeschäft des 2001 gegründeten Unternehmens aus. Gebohrt wird mit den Maschinen von AT-Boretec horizontal: Gas-, Internet- oder Wasserleitungen. Man braucht sie, wenn unter Straßen oder Schienen gebohrt werden soll, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

Andreas Tigges in einem der HDD-Systemtrucks mit kompletter Reyclinganlage. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Die HDD Systemtrucks mit Recyclingaufbau

2013 kam eine weitere Sparte hinzu: der Bau von HDD-Systemtrucks. Dazu gehört neben dem Bohrgerät ein Lkw, dessen Aufbau aus einer Recyclinganlage besteht. „Beim Bohren werden täglich 50 bis 100 Kubikmeter Wasser verbraucht“, erklärt Annalena Tigges, Tochter des Gründers. Die Bohrflüssigkeit spült und stabilisiert das Bohrloch und führt Feststoffe ab. Über die Recyclinganlage wird sie aufgefangen, gereinigt und in einem Kreislauf weiterverwendet. Feststoffe werden gesiebt und getrennt. Mit dieser Innovation war ihr Vater schneller als die Gesetze. „Als es in vielen Bundesländern Pflicht wurde die Bohrflüssigkeit als Sondermüll zu entsorgen, konnten wir die Systemtrucks bereits anbieten und sind in Europa sogar Marktführer.“ Auch diese Lkw-Aufbauten fertigt AT-Boretec selbst.

Personal weiterhin gesucht

Die 120 Mitarbeiter - vom Metallbauer über den Landmaschinenmechatroniker bis zum Konstrukteur - haben gut zu tun. Beinahe wöchentlich verlassen ein Lkw und ein Bohrgerät das Firmengelände. „Derzeit sind unsere Auftragsbücher voll, wir sprechen heute schon mit Kunden, wenn absehbar ist, dass sie in zwei Jahren eine ihrer Maschinen austauschen möchten“, erklärt Andreas Tigges. „Wir würden sofort zehn Leute für die Fertigung einstellen“, bestätigt Personalchefin Annalena Tigges, auch Stellen für Auszubildende blieben schon unbesetzt.

AT-Boretec in Schmallenberg setzt auf seine Mitarbeiter: Andreas Willmes gehört von Beginn an zum Team. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Die neue Halle wird teilweise wieder begrünt

Das Unternehmen baut also jetzt eine Erweiterung direkt unterhalb der B236 auf zwei Geschossen und rund 15 Metern Höhe. Mit der Straße Kutscherweg erhält dieses Gebäude auch eine neue Adresse. Entstehen soll dort eine Halle für Service und Wartung mit Ausstellungs- und Schulungsräumen. Die Fertigungshalle im Untergeschoss reicht in den Hang, obendrüber wird eine Zufahrtsstraße geführt, der Rest wird wieder begrünt. Auch die Straßenführung wird verändert. Lkw, die bei AT-Boretec anliefern, müssen nicht mehr wenden.

Andreas Tigges ist froh über die Lage von Halle 5. Er sieht es als Schaufenster fürs Unternehmen: „Von der B236 aus sind wir dann hier gut zu erkennen, fast wie ein Autohaus.“ Er plant mit 30 neuen Arbeitsplätzen und hofft auch dadurch auf Bewerbungen.

Andreas Tigges und seine Tochter Annalena Tigges - hier vor einem HDD-Systemtruck - bilden im Team die Geschäftsführung. Foto: Ute Tolksdorf / WP

Bekenntnis zum Standort

Der Unternehmer stammt aus Wormbach und hat, obwohl er eine Zeit lang in Australien gearbeitet hat, nie wirklich überlegt, sein Unternehmen zu verlagern. „Hier kenne ich das Umfeld ein Leben lang, kenne die Firmen, mit denen ich zusammenarbeiten will.“ Es sei leicht für ihn Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. „In Schmallenberg und Umgebung findet man noch gut ausgebildete Facharbeiter.“ Und die Lage? Das sei kein Standortnachteil. Im Gegenteil, große Konzerne die uns Fachkräfte streitig machen könnten, haben wir hier nicht“ - auch wenn Kunden über die kurvige Fahrt durchs Sauerland oft scherzen.

