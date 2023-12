Das sind die familienfreundlichen Unternehmen im HSK

Hochsauerlandkreis. Auszeichnungen für familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis: Diese Betriebe erhielten das Zertifikat.

„Es spricht sich im Sauerland herum: Familienfreundliches Unternehmen zu werden, ist ein Signal in Richtung Modernität und Offenheit. Es ist ein Qualitätsmerkmal und sorgt für eine innovative Kultur in den Unternehmen,“ betonte die stellvertretende Landrätin Marie-Theres Schennen im Rahmen einer Feierstunde zur Verleihung der FFU-Zertifikate 2023 im Kolpinghaus Brilon mit über 70 Gästen. Marie-Theres Schennen bedankte sich ausdrücklich für das Engagement der acht neu zertifizierten Unternehmen aus dem Hochsauerlandkreis und ermutigte sie, auch zukünftig weiter an dem Thema Familienfreundlichkeit festzuhalten und zu arbeiten.

23 Unternehmen rezertifiziert

Darüber hinaus konnten 23 familienfreundliche Unternehmen erfolgreich rezertifiziert werden. Die Urkunden für alle zertifizierten Unternehmen überreichte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Frank Linnekugel, gemeinsam mit Marie-Theres Schennen und Dr. Anja Lackner, Präsidentin des Zonta-Club Arnsberg. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung durch die Projektleiterin Katja Cramer, die in bewährter Art und Weise die interessanten und kreativen Besonderheiten in Sachen Familienfreundlichkeit der Unternehmen vorstellte.

Beim Hochsauerlandkreis sind diese Betriebe als familienfreundlich ausgezeichnet worden. Foto: HOchsauerlandkreis

Mit dem Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ zeigen die Unternehmen deutlich nach außen, dass sie sich aktiv für familienfreundliche Arbeitsbedingungen und Angebote einsetzen und ihre Position erheblich steigern, im „Kampf um Köpfe“ die besten Talente für sich zu gewinnen und sie auch langfristig im Unternehmen zu halten. Dies wurde auch von Frank Linnekugel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, explizit betont.

Nach den Erfahrungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises bieten viele Betriebe und Einrichtungen im Kreisgebiet ihren Beschäftigten eine Vielzahl mitarbeiterfreundlicher Maßnahmen an, ohne diese explizit so zu benennen. Oft ist es eine über Jahre gewachsene Unternehmenskultur, vor allem auch in kleinen und mittleren Unternehmen. Mit dem Zertifikat, das die WFG seit 2012 vergibt, wird diese gelebte Unternehmenskultur auch nach innen und außen sichtbar.

Aktuell dürfen sich über 90 Unternehmen mit der Auszeichnung schmücken.

Bewerbungen um das Zertifikat sind auch für das nächste Jahr wieder möglich. Interessierte Unternehmen können sich bereits jetzt schon bei Projektleiterin Katja Cramer (katja.cramer@hochsauerlandkreis.de, 0291-941337) melden. Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite der WFG HSK: www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de.

Übersicht der Unternehmen

Neue Zertifikatsträger: Cosack GmbH & Co. KG Druck + Verpackung, Arnsberg; Felix Müller Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, Meschede; Ferienhof Hasenkammer, Medebach; H & T Rechargeable Solutions GmbH & Co.KG, Marsberg; IHK Arnsberg Hellweg-Hochsauerland, Arnsberg; MobiDoc Pflegedienst & Service GmbH, Meschede; Sparkasse Mitten im Sauerland, Meschede; Stadtverwaltung Sundern, Sundern.

Re-Zertifizierungen: Dr. Rieden GmbH, Meschede; Komischke & Kollegen – Smile United, Medebach; MVZ GmbH, Medebach; Jugendhilfe Familie e.V., Olsberg; SIGN-Ware GmbH & Co. KG, Sundern; Schafeld & Partner mbB Brilon; Kanzlei Johannes Schmidt, Schmallenberg; Hotel Deimann GmbH & Co. KG, Schmallenberg; Brillen Rottler GmbH & Co. KG, Arnsberg; H&T Tool Design GmbH & Co. KG, Marsberg; H&T Marsberg GmbH & Co. KG, Marsberg; Presspart GmbH & Co. KG, Marsberg; Landal GreenParks Winterberg, Winterberg; Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V., Arnsberg; GEBRO HERWIG Haustechnik GmbH, Arnsberg; Weber, Krapp & Kollegen Steuerberatungsges. mbH, Brilon; VOSS Die Blechprofis GmbH, Brilon; Stadtverwaltung Arnsberg, Arnsberg; SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH, Sundern; AMICUS Steuerberatungsgesellschaft, Arnsberg; Paul Köster GmbH, Medebach; EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, Brilon; BMS Industriebau GmbH, Brilon; Der Hochsauerlandkreis, Hochsauerlandkreis.

