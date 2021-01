Das sind Meschedes beliebteste Babynamen 2020

Meschede Einige Dauerbrenner sind dabei und ein sehr beliebter Jungenname wurde zwar bundesweit vom Thron gestoßen, ist hier aber Nummer eins.

Ben und Emma sind die Dauerbrenner der deutschen Babynamen. Ben hat es schon zehn Mal die Spitze geschafft, Emma hat sie seit 2014 angeführt und ist 2020 lediglich mit kleinem Abstand auf Platz vier der beliebtesten Mädchen Namen abgerutscht. Die diesjährige Statistik aus Meschede kommt dem Bundestrend recht nah.

Bundesweit stehen die Mädchenamen Mia, Emilia und Hannah auf dem Siegertreppchen. In Meschede hat sich 2020 ein ähnlicher Trend abgezeichnet: Hier führt Emily, die der Emilia zumindest sehr ähnelt, mit vier neugeborenen Mädchen, die diesen Namen tragen, die Statistik an. Auf Emily folgt Mia, die ebenso wie Charlotte und Nele dreimal 2020 dreimal vertreten war. Ebenfalls dreimal dabei war der Name Maria, der sich bundesweit jedoch in keiner Top-Liste der jüngeren Vergangenheit wiederfindet.

Beliebteste Jungennamen

Die beliebtesten Jungennamen bei den Anmeldungen neugeborener Kinder in Meschede waren 2020 Ben und Paul. Auch wenn Ben deutschlandweit nach neun Jahren ganz knapp von Noah vom Thron gestoßen wurde, führt er die Statistik in Meschede an. Fünfmal entschieden sich frisch gebackene Eltern für diesen Vornamen, viermal wurde es Paul. Den beiden Mescheder Spitzenreitern folgen mit je drei Babys in 2020 die Jungennamen Felix, Henry, Jonas, Milan und Leo.

Das Ranking von 2019

Letzterer hatte 2019 mit sechs Neugeborenen, die den Namen Leo bekommen haben, noch die Liste angeführt. Beliebt war 2019 zudem der Vorname Noah, der es 2020 bundesweit geschafft hat, Ben ganz knapp zu überholen. In Meschede spielte Noah im vergangenen Jahr jedoch keine bedeutende Rolle.

Bei den Mädchennamen gab es 2019 zwei ganze klare Favoriten: Hanna(h) und Lena wurden siebenmal bzw. fünfmal ausgesucht. Außerdem wählten drei Eltern den Namen Mat(h)ilde.