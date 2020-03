Die frühlingshaften Tage im Sauerland sind vorerst beendet. Nur am Donnerstag erreicht uns nochmals sehr milde Luft, ab Freitag wird es immer kälter mit frostigen Nächten. Die Sonne setzt sich am Wochenende aber schnell wieder durch.

Das Wetter für das Ruhrtal

Erstmals seit Ende Januar hat es in den vergangenen Tagen wieder mehrere trockene Tage am Stück gegeben. Viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 16°C an der Station am Mescheder Gymnasium und bis zu 17°C in Enste machten die erste Wochenhälfte zudem zu einer sehr frühlingshaften Witterungsperiode. In den kommenden Tagen schlägt das Achterbahnwetter in Sachen Temperaturen wieder die entgegengesetzte Richtung ein.

Am Donnerstag ist es dabei noch mild, bis zu 15°C sind möglich. Dichtere Wolkenfelder, die zum Nachmittag deutlich zahlreicher werden, deuten aber an, dass nun eine Wetteränderung ansteht. Zum Freitag zeigt sich die Sonne dann nur noch sehr selten, meist bleibt es stark bewölkt und vereinzelt kann es auch etwas regnen. Die Mengen bleiben aber gering und teilweise wird die Straße noch nicht einmal richtig nass.

Der nordöstliche Wind transportiert nun allerdings deutlich kältere Luft ins Ruhrtal und so werden am Nachmittag maximal noch 7 bis 9°C erreicht. Zum Wochenende geht es dann sogar noch weiter abwärts, am Sonntag sind nur noch bis zu 6°C zu erwarten und die Nächte sind verbreitet frostig. Dazu kann sich die Sonne aber wieder deutlich besser durchsetzen, nur hier und da hält sich noch ein Wolkenfeld.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Wie bereits in den vergangenen Wochen angekündigt, so hat nun auch der Deutsche Wetterdienst offiziell bestätigt, dass die Böden im Westen Deutschlands allgemein wieder gut durchfeuchtet sind. Nach den ausgiebigen Regenfällen in den letzten Wochen hat sich die Feuchtigkeit bis in tiefere Bodenschichten vorgewagt und damit die Trockenheit der letzten beiden Jahre vorerst beendet. Eindeutig eine gute Nachricht in diesen Zeiten, die ansonsten damit nicht besonders reich gesegnet sind.

Die nächsten vier Tage bringen dem Schmallenberger Sauerland überwiegend trockenes Wetter, lediglich im Laufe des Freitags können einige recht schwache Schauer über die Ruhr weiter zur Lenne ziehen. Sie bringen deutlich kältere Luft mit und so erreichen die Temperaturen auch in den tiefsten Lagen unserer Region kaum noch 10°C. In der Nacht zu Samstag sind dann in höchsten Lagen einige Schneeflocken möglich, bereits zum Morgen lockert es dann wieder auf.

Das Wochenende selbst zeigt sich insgesamt wieder deutlich freundlicher, ein frischer Wind aus Nordost treibt aber spürbar kältere Luft vor sich her und so steigen die Tagestemperaturen am Samstag kaum noch über 1 bis 6°C in die Höhe. Die Nacht zu Sonntag bringt dann verbreitet leichten bis mäßigen Frost, der Tag selbst dann aber einen stahlblauen Himmel. Auch nachmittags bleibt es sehr frisch.

Trend für die nächste Woche

Hochdruckwetter prägt auch in der kommenden Woche die Verhältnisse im Sauerland. So steigen die Temperaturen am Tag rund um die Hunau und in den Schmallenberger Höhendörfern Schanze und Jagdhaus kaum über 3°C hinaus. Im Tal kann es noch auf rund 8°C in die Höhe gehen. Nachts muss überall mit leichtem, teilweise auch mit mäßigem Frost um -5°C gerechnet werden. Örtlich sind Temperaturen möglich, welche den gesamten Winter nicht erreicht wurden. Ab Wochenmitte wird es langsam wieder milder, der Frühling tut sich aber vorerst schwer.

