Das Archivbild zeigt Teilnehmer einer Demo in Stralsund. Auch in Bad Fredeburg soll jetzt bei einer Demonstration ein Zeichen des Widerstands gegen rechtsextreme Umtriebe gesetzt werden.

Bewegung Demo für Vielfalt und gegen Ausgrenzung in Bad Fredeburg

Bad Fredeburg Die Bad Fredeburger wollen zeigen, dass sie für Demokratie und Vielfalt und gegen Ausgrenzung und Faschismus sind. Der Termin steht.

Auch in Bad Fredeburg ruft ein Bündnis von Bürgerinnen und Bürgern sowie vieler Vereine zu einer Demonstration für Demokratie und Vielfalt auf.

„Wir laden alle interessierten Mitmenschen unserer Region zur Teilnahme an dieser Aktion ein. Wir, die selbstbewussten Bürgerinnen und Bürger Fredeburgs, machen klar: Wir stehen für Demokratie, Vielfalt und eine solidarische Gesellschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf dem Kirchplatz wollen sie für Demokratie und Vielfalt und gegen Faschismus und Ausgrenzung demonstrieren.

Termin für die Demo in Bad Fredeburg ist am Samstag, 3. Februar, um 15.30 Uhr. Treffpunkt: Die Demonstration startet vor dem alten Postgebäude (Einmündung der Von-Ascheberg-Straße und Gartenstraße), von dort aus geht es die Straße „Im Ohle“ hinauf in Richtung Kirche.

Kundgebung auf dem Kirchplatz

Auf dem Kirchplatz soll ab etwa 16 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Nach einem Eingangsstatement haben die Teilnehmer im sogenannten „Bürgergespräch“ die Gelegenheit, ihre Betroffenheit und Stellungnahmen in einer Aktion „offenes Mikro“ zu bekunden.

