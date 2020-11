Der schnellste E-Porsche im Sauerland steht am Hotel Deimann

Am liebsten fährt Jochen Deimann in Richtung Albrechtsplatz. Die Straßen hinauf sind breit, kurvenreich und der Asphalt ist in einem hervorragenden Zustand: „Oben angekommen hat man einen herrlichen Ausblick.“ Auf den Straßen des Schmallenberger Sauerlands ist der Geschäftsführer des Romantik- und Wellnesshotels Deimann gerne unterwegs. Am liebsten auf vier Rädern. Am allerliebsten mit einem Porsche: „Ich habe schon immer eine Leidenschaft für Autos, vor allem für Sportwagen.“ Seit 20 Jahren fährt Deimann ein und denselben Porsche 911.

Seit fünf Jahren lässt er die Gäste des Fünf-Sterne-Hotels an der Faszination teilhaben. In Kooperation mit dem Porschezentrum Soest können sich die Hotelgäste für ein paar Stunden in der Hotelgarage einen Porsche leihen und das Schmallenberger Sauerland hinterm Lenkrad genießen. Das neueste Prunkstück in der Tiefgarage: Ein Porsche Taycan Turbo S. Die Besonderheit: Es ist ein Elektroauto, der erste elektrischbetriebene Porsche überhaupt. „Ein faszinierendes Fahrzeug. Für unsere Gäste ist das ein absolut exklusives Erlebnis.“

Sauerland exklusiv - Serie der Westfalenpost. Foto: Manuela Nossutta Funkegrafik NRW

Der Motor röhrt nicht, er summt

761 PS (560 kW), von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 260 km/h, Wert: rund 180.000 Euro. „Wir sehen das als Service, als kleine Besonderheit für unsere Gäste an“, sagt Deimann. Zu einem Wellnessurlaub könne eben auch die Liebe zum Sportwagen gehören: „Das sind Fahrzeug, die fürs Leben gebaut sind. Spätestens wenn man das erste Mal hinter dem Lenkrad sitzt, wird man vom Mythos Porsche gepackt.“ Es müsse aber gar nicht der Taycan sein. Wenn Gäste Lust auf einen anderen Porsche, ob 911er, Cayenne oder Panamera habe, sei auch das umsetzbar.

Das Porsche-Fahrgefühl, das gebe es auch beim Elektroauto: „Der Charme geht dadurch nicht verloren.“ Wo sonst ein PS-starkter Motor röhrt, summt er nun. Aber nicht wie ein Handstaubsauger, sondern eher wie ein Jet - zumindest dann, wenn man in den Super-Sport-Modus schaltet. Von 0 auf 100 Prozent ist der Akku innerhalb von knapp neun Stunden aufgeladen (bei Wechselstrom/11 kW), im normalen Fahrmodus kommt man damit bis zu 400 Kilometer weit. „Gibt man ordentlich Gas, wir die Strecke natürlich weniger“, sagt Jochen Deimann und lacht. Und zum Gasgeben ist der Wagen auch da: „Natürlich, unsere Gäste sollen ihn ausprobieren und sollen schauen, was der Wagen kann.“ Und das tun sie auch.

High-Tech im Porsche Taycan E-Porsche Turbo. Foto: Alexander Lange

Genügend Platz für Fahrer und Beifahrer

Trotz aller Sportlichkeit haben Fahrer und Beifahrer in dem Viersitzer genügend Platz. Wo sonst Tacho und Radio sitzen, präsentiert der Taycan ein durchlaufendes Display. Der Fahrer entscheidet, was er sehen möchte - ob Verbrauch, Schwerpunkt des Wagens, Karte und Navigation oder beste Streckenzeit. Und auch der Beifahrer kann auf seinem Display problemlos im Internet surfen oder Fernsehschauen. Wenn er den nicht den Blick durch die Windschutzscheibe aufs Sauerland schweifen lassen will.

Sprachsteuerung

Wer auf die sowieso schon wenigen Knöpfe und Tasten im Cockpit verzichten möchte, der kann dank Sprachsteuerung den Taycan einfach ansprechen. „Hey Porsche, mir ist kalt“ - und schon steigert sich die Innentemperatur. Wer noch mehr Wohlgefühl braucht, kann für Fahrer- und Beifahrersitz unterschiedliche Massage-Rhythmen auswählen. Zudem erkennt das Fahrzeug automatisch Fußgänger und Tiere und bremst in Sekundenschnelle, hat Park- und Spurassistenten sowie einen Nachtsichtassistenten. Bose-Soundsystem inklusive. Lenken, Gas geben, Spaß haben. Den Rest macht der Taycan von alleine.

100 Kilometer ab Hotel Deimann

„Ein tolles Auto“, sagt Deimann. Sowohl für die, die Supersportwagen lieben, als auch für die, die beim Cruisen auf Komfort und Luxus nicht verzichten wollen. Die Fahrten vom Hotelhof durchs Sauerland seien aber auf 100 Kilometer begrenzt, sagt Deimann: „Wir sehen schon zu, dass jeder der Hotelgäste, wenn er denn will, die Chance auf das Auto bekommt. Zwei oder drei Touren pro Tag sind schon möglich.“

Ab dem kommenden Jahr soll es vom Hotel Deimann aus auch geführte Oldtimer-Classic-Touren geben. Dann nicht mit dem Taycan, sondern mit dem 911, so Deimann: „Wir schlagen dann ein paar Strecken vor und präsentieren das Sauerland.“ Der kurze Tripp Richtung Albrechtsplatz oder über Hirschberg, Delecke, am Möhnesee entlang und durchs Sorpetal zurück.

DATEN und FAKTEN

Anzahl Elektromotoren: Zwei (einer vorne, einer hinten); Batteriespannung: 800 Volt; Systemleistung (Overboost-Leistung bei Launch Control): 761 PS .

Systemdrehmoment: 1050 Nm; Antriebsart: Allrad; Getriebe: Zwei-Gang-Automatik ; Fahrwerk: Luftfedern und Stoßdämpfer vorne und hinten, Bremsscheiben aus Keramik

Beschleunigung: Von 0 auf 50 km/h in 1,1 Sekunden, von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 260 km/h. Verbrauch: 26,9 kWh pro 100 km

Wert (ohne Sonderausstattung): ab rund 180.000 Euro.