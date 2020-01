Der Trend: In Meschede wird es wärmer

Einen ersten Rekord hat das neue Jahr an diesem Mittwoch zu vermelden: Mit minus 4,8 Grad exakt um 8 Uhr morgens war die kälteste Temperatur bislang erreicht.

Das Mescheder Wetter im Detail

Eine neue Wetterstation bringt das ans Tageslicht. Sie steht auf dem Gelände des Unternehmers Kai Lausberg im Gewerbegebiet Enste – und liefert jetzt jede Menge spannende Daten. Dadurch werden auch erstmals Wetterbilanzen der letzten Jahre punktgenau für Meschede erkennbar.

Durchschnittstemperaturen

Ja, es wird wärmer auch in Meschede. Die Durchschnittstemperatur in der Kreisstadt ist angestiegen: Von 9,7 Grad im Jahr 2016 auf 9,9 Grad in 2017, dann gleich auf 11,1 Grad in 2018, mit einem leichten Rückgang auf zuletzt 10,6 Grad in 2019.

Die heißesten Tage

2019 gab es den heißesten Tag der vergangenen Jahre. 37,3 Grad wurden am 25. Juli um 16.59 Uhr gemessen. Zuvor war der heißeste Tag am 7. August 2018 mit 36,7 Grad. In den Jahren davor war es „normal“ heiß für einen Spitzen-Sommertag im Sauerland: 32,7 Grad bzw. 32,9 Grad in 2017 bzw. 2016.

Die kältesten Tage

Auf der anderen Seite des Thermometers gab es keine so großen Ausschläge. Die Tiefsttemperaturen lagen am 24. Januar 2019 bei minus 10,5 Grad, am 27. Februar 2018 bei minus 10,2 Grad und am 6. Januar 2017 bei minus 10,7 Grad. 2016 waren die Werte nie zweistellig: der kälteste Tag war am 18. Januar mit gerade einmal minus 8,2 Grad.

Die Regentage

2019 wurden 960 Liter an Regen pro Quadratmeter an der Station gemessen. 2016 und 2018 gab es noch weniger Niederschlag: 751 Liter bzw. 820 Liter.

Die neue Wetterstation im Gewerbegebiet Enste. Foto: Jürgen Kortmann

Dazwischen lag das Jahr 2017 mit 1136 Liter pro Quadratmeter: Hier gab es auch den stärksten Niederschlag der letzten Jahre – mit 60,7 Liter pro Quadratmeter an einem Tag (am 25. Juli) und mit allein 33,3 Liter in der Stunde am 3. Juni.

Windige und stürmische Tage

2017 war auch das zuletzt windigste Jahr – mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 4 km/h. In den anderen Jahren lag der Wind unter 3 km/h. 2017 gab es auch die kräftigsten Böen (mit durchschnittlich 10,2 km/h im Jahresverlauf) und die stärkste gemessene Einzelböe im Juni mit 105 km/h. Das letzte Jahr dagegen war flau: 2019 kam die stärkste Böe am 14. Januar gerade einmal auf 32 km/h, die durchschnittliche Geschwindigkeit beim Wind war bei gerade einmal 2,7 km/h.

Die Sommertage

Durch Zahlen der neuen Wetterstation ist jetzt auch exakt zu belegen, dass 2018 ein Rekordjahr war – zumindest, was die Sommertage betrifft. Als Sommertag gilt, wenn Temperaturen mindestens die 25 Grad erreichen oder noch überschreiten: Davon gab es 2018 69 Tage, ein unübertroffener Rekord (2019: 48 Sommertage, 2017: 31, 2016: 33 Tage). Heißer dagegen war es 2019 – es gab, siehe oben, die heißeste Einzeltemperatur und auch 18 heiße Tage (mit Temperaturen über 30 Grad (2018 waren es 16, 2017 nur 4, 2016 nur 6).

Die Wintertage

Gesunken ist auch die Zahl der kalten Tage mit Temperaturen unter 10 Grad: 136 waren es 2019, 126 in 2018, 138 in 2017, 150 in 2016. Eiskalt mit einer Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt war es 2019 nur an 3 Tagen, an 10 Tagen in 2018, an 8 tagen 2017 und an einem Tag 2016.

>>>HINTERGRUND<<<

Die Daten der Wetterstation sind zu finden unter www.wetter-meschede.de

Einen offiziellen Link zu den Wetterdaten aus Enste gibt es auch unter www.wetter-sauerland.de (dann nach Meschede suchen über die Suchfunktion) oder direkt unter www.wetter-sauerland.de/wetterstation/meschede-enste/