Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Wohin nach der Grundschule? So finden Sie die beste Schule für Ihr Kind in Meschede, Eslohe, Bestwig oder Schmallenberg.

Der Überblick: So finden Sie die beste Schule für Ihr Kind

Welche Schulform ist die richtige? Wie ist das Angebot in der eigenen Stadt? Wie sehen die Alternativen in den Nachbarkommunen aus? Und, gar nicht so unwichtig: Wo gehen die Freundinnen und Freunde hin, mit denen man bisher die Schulzeit in der Grundschule oder die Freizeit in der Nachbarschaft verbracht hat?

Für Meschede, Schmallenberg, Eslohe und Bestwig

Diesen Fragen gehen wir nach in unserer Rubrik „Beste Schule für das Kind“. Das Angebot in der Region ist gut. Es gibt in Meschede, Schmallenberg, Eslohe und Bestwig noch drei Gymnasien, vier Realschulen und vier Hauptschulen, darunter ein privates, katholisches Gymnasium und eine private, katholische Realschule. Wir stellen hier alle mit einem Steckbrief vor - und es folgen zudem Berichte über je ein Projekt an jeder Schule.

Steckbriefe der Schulen

Hier finden Sie die Steckbriefe der einzelnen Schulen:

Gymnasium der Benediktiner in Meschede

Erich-Kästner-Realschule in Schmallenberg

Christine-Koch-Hauptschule Eslohe

St.-Walburga-Hauptschule Meschede

Christine-Koch-Schule Schmallenberg

Realschule der Stadt Meschede

Gymnasium der Stadt Meschede

Realschule Eslohe

Städtisches Gymnasium Schmallenberg

Konrad-Adenauer-Schule Freienohl

St.-Walburga-Realschule Meschede