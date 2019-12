Design: So wird im Blomus-Lager in Freienohl gearbeitet

In einer Zeit als Fondue-Töpfe, Bowle-Sets und Reliefs mit röhrenden Hirschen schwer in Mode waren, begann Friedhelm Aufderbeck (56) 1972 seine Ausbildung zum Werkzeugmacher. Die Firma hieß damals noch Scheffer-Klute und fertigte „Erlesenes für Tisch und Heim – Zinn, Kupfer, Messing, Silber“. So steht es auch noch auf einem Sticker, der an einer Wand am Warenausgang klebt. Heute leitet er das Zentrallager der Designfirma Blomus in Freienohl.

Blomus gehört wie SKS-Metaplast (Fahrradzubehör) zur SKS-Unternehmensgruppe mit Sitz in Sundern, in die ging auch Scheffer-Klute über. Das Blomus-Zentrallager liegt im Freienohler Gewerbegebiet Brumlingsen. Von hier werden die Einzelhändler beliefert – bis nach Brasilien und in die USA. Von Freienohl werden alle Blomus-Artikel und einige SKS-Fahrrad-Artikel verschickt.

Aufderbeck führt wortgewandt durch sein Reich. Ein Überblick in Zahlen:

50 Produkte. Die Ware wird morgens per Container geliefert, produziert wird in Asien. Made in China, made in Taiwan, steht auf den Kartons. Bis zu 50 verschiedene Produkte befinden sich in einem Container. Das Abladen und Einpflegen ins System dauert zwei bis vier Stunden. „Die Artikel werden nicht auf Paletten gepackt, so passt mehr in den Container hinein“, erklärt Aufderbeck. Die Größen der Waren sind unterschiedlich: Vom 2x3 Meter Teppich über das Tee-Service bis zum Taschenascher.

3 Mal zog die Firma Blomus innerhalb Freienohls um. Die Anfänge lagen in der Alten Schule, später in der Lehmkuhle und am heutigen Standort im Gewerbegebiet Bumlingsen. Die ehemalige Fertigungshalle, in der bis 2011 produziert wurde, hat eine Grundfläche von 7500 Quadratmetern, bietet 6000 Lagerplätze auf zwei Etagen. Das neue, hintere Lager hat 5800 Lagerplätze und 7000 Quadratmeter Fläche. Über alle Geschosse stehen 17.500 Quadratmeter zu Verfügung.

1 Kollegin prüft die Chargen stichprobenartig. „Wir wissen, wie das Produkt aussehen soll, gleichen das entsprechend ab und reklamieren Mängel“, erklärt Aufderbeck. Ein Beispiel aus der Vergangenheit? 600 Pflanzgefäße, die in der falschen Farbe geliefert wurden, oder Stoffeinsätze für Brotkörbe, die sandfarben sein sollten, aber einen Grünstich hatten. Deshalb kommt auch immer eine Farbkarte zum Einsatz.

2. Wahl. Auch Retouren werden in Freienohl bearbeitet, wenn beispielsweise Kunden der Versandhändler ihre Produkte zurückschicken. „Wenn die Ware in Ordnung ist, bleibt es 1. Wahl. Wenn allerdings der Karton beschädigt ist oder Kratzer auf dem Produkt sind, geben wir es in unseren Outlet-Shop, denn die Verpackung gehört zum Produkt.“ Unverkäufliches wird entsorgt.

30 Leute arbeiten in dem Blomus-Lager in Freienohl: Annahme, Einlagern, Bestellungen kommissionieren, Verpacken sind die Hauptaufgaben. In bis zu zwei Schichten werden die Bestellungen abgearbeitet und ankommende Ware eingelagert. Die Mitarbeiter fahren mit Gitterwagen, den Kommissionierwagen, durch die vielen Gänge und beladen ihre Wagen. Ein kleines Gerät zeigt ihnen an, wo sich welches Produkt befindet. Schließlich werden Kerzenhalter, Seifenspender und Glaskaraffen oder eben Pflegesprays, Ventile und Luftpumpen zur Packstation geschoben.

31,5 Kilogramm. Die kommissionierte Ware wird entweder auf Paletten oder in Pakete gepackt. Die Paketdienste holen die Sendungen dann zu drei unterschiedlichen Zeiten ab. Die Pakete dürfen bis 31,5 Kilogramm schwer sein. Der größte Einzelkunde ist Amazon, mit all seinen Lagern in Deutschland.

2 Produktgruppen. „Mitte Oktober bis November läuft bei uns das Weihnachtsgeschäft. Das sind die umsatzstärksten Wochen“, erzählt Aufderbeck, denn gerade die Konsum-Güter von Blomus werden gern verschenkt. Im Sommer und Frühling sei dafür das Geschäft mit dem Fahrradzubehör stärker. „Deshalb ist die Mischung aus Blomus und Metaplast optimal.“ Blomus allein hat 1200 Produkte im Angebot.

