Deutsche Glasfaser: Diese Angebote bestehen für Meschede

Meschede. Die Stadt Meschede kooperiert mit der Deutschen Glasfaser. Welche Angebote das Unternehmen macht und welche Beratungen möglich sind.

Bürger und Bürgerinnen in Berge und Visbeck, Calle und Wallen, Eversberg, Freienohl, Grevenstein, Heinrichsthal-Wehrstapel, Meschede, Olpe, Remblinghausen und Wennemen haben in den kommenden Wochen die Chance auf die Anbindung an das Glasfasernetz, mit dem sie in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können. Dafür startet Deutsche Glasfaser am 1. April die Nachfragebündelung. Die Stadt Meschede und Deutsche Glasfaser schlossen am 23. Januar dazu einen Kooperationsvertrag und gingen damit einen weiteren Schritt in Richtung digitale Zukunft von Meschede.

Mindestens 33 Prozent

Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland und treibt den Glasfaserausbau schnell und unbürokratisch voran. Dafür ist das Unternehmen auf die Unterstützung der Bürger in Meschede angewiesen. Bis zum Stichtag am 22. Juli können die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte in den genannten Bereichen mitziehen, steht dem Ausbau nichts mehr im Wege.

>>> Lesen Sie auch: Kostenloses Glasfaser ins Haus bekommen: So geht’s in Meschede <<<

„Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den ländlichen Raum in Deutschland flächendeckend mit stabiler und zukunftssicherer Infrastruktur zu versorgen. Wir bringen die Erfahrung und die Technologiekompetenz mit, die für einen schnellen Glasfaserausbau erforderlich sind“, heißt es seitens Deutsche Glasfaser.

750 Euro als Nachzügler

In Meschede fängt Deutsche Glasfaser deshalb auch ab sofort damit an, die Nachfrage nach Glasfaser abzufragen, versichert Bürgermeister Christoph Weber. „Ich hoffe, dass wir bis zum 22. Juli genügend Anschlüsse haben, um flächendeckend für Meschede weiter planen zu können“, so Weber.

Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Ausbaugebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Persönliche Beratung

Das Team von Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf auf Infoabenden und wird einen Servicepunkt eröffnen. Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Betroffenen zu Hause besuchen und auf Wunsch persönlich beraten.

Infoabendtermine:

• Dienstag, 4. April, um 19 Uhr in Olpe, Schützenhalle, Freienohler Str. 69

• Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr in Berge, Schützenhalle, Visbecker Str. 19

• Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr in Meschede, Stadthalle, Winziger Platz 12

• Dienstag, 11. April, um 19 Uhr in Remblinghausen, Schützenhalle, Am Sportplatz 5

Informationen über Deutsche Glasfaser und buchbare Produkte unter www.deutsche-glasfaser.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland