Deutscher Wetterdienst: „Unwetterpotenzial“ rund um Meschede

Meschede/Hochsauerlandkreis. Das Wetter am Sonntag, 9. Juli, birgt Gefahren - auch rund um Meschede. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst in seiner Analyse hin.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag, 9. Juli, vor einem möglichen schweren Gewitter - auch rund um Meschede. Dazu ist eine Vorabinformation herausgegeben worden: Es drohe eine Wetterlage „mit hohem Unwetterpotenzial“.

Die Unwetterwarnung gilt bis 23 Uhr. Demnach entwickeln sich im heutigen Nachmittagsverlauf und am Abend von Benelux her teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Möglich seien orkanartige Böen bis 110 km/h sowie Hagel um drei Zentimeter. Bei besonders schweren Entwicklungen sind vereinzelt und lokal eng begrenzt auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter, Orkanböen um 120 km/h sowie Hagel um fünf Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen.

Vorhersagen aufmerksam verfolgen

Allerdings: Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Der Deutsche Wetterdienst rät deshalb dazu, die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter dann nordostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.

Der Deutsche Wetterdienst hat außerdem vor einer starken Wärmebelastung gewarnt - am zweiten Tag in Folge. Auch am Sonntag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze werde alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Allgemein gilt deshalb: Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. Gebietsweise schwere Gewitter im Westen (Unwetter). Für den Oberrhein gibt es sogar die Warnung vor extremer Hitze. Im Süden ist mit einer erhöhten UV-Strahlung zu rechnen.

