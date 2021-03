Die Schmallenberger Feuerwehr stellt sich vor: Patrick Lumme

Kirchrarbach. In unserer neuen Rubrik „Meine Feuerwehr“ stellen sich Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Schmallenberg vor: Löschgruppenführer Patrick Lumme.

Patrick Lumme ist Löschgruppenführer der Löschgruppe Kirchrarbach der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg. In dieser Funktion ist er seit dem 20. März tätig.

Sofort mit der Gründung der Jugendfeuerwehr in Krichrarbach ist er 2006 in diese eingetreten und seit seinem 18. Geburtstag ist er Mitglied der Einsatzabteilung. Bereits sein Vater war Gruppenführer in der Feuerwehr und hat ihn an diese herangeführt.

Patrick Lumme ist von der Feuerwehr begeistert: „Mich hat es immer beeindruckt, dass bei der Feuerwehr so viele Generationen miteinander üben, arbeiten und natürlich auch Spaß haben. Das ist auch das, was für mich die Feuerwehr ausmacht, die Kameraden und die Kameradschaft. Es ist immer wieder erstaunlich und sehr schön, wie hilfsbereit, zuverlässig und fleißig die Kameraden der Feuerwehr sind. Man kann sich einfach aufeinander verlassen. Außerdem fasziniert mich die Kombination aus technischem Gerät und Teamgeist, denn ohne unsere Ausrüstung können wir nicht viel ausrichten, ohne im Team zu arbeiten noch weniger.“

Werbung für die Feuerwehr

Durch den Wegfall von Arbeitsplätzen direkt in Kirchrarbach und Umgebung ist es seiner Meinung nach immer schwieriger eine ausreichende Tagesverfügbarkeit sicher zu stellen. Seine größte Herausforderung sieht er daher in Werbung für die Feuerwehr und der Motivation von jungen Kameraden zur Weiterbildung.

Auf die Frage, an welchen Einsatz er sich am meisten erinnert, antwortet er spontan: „Der prägendste Einsatz war mit Sicherheit der Brand im Hotel Rimberg. Ich war dort zum ersten Mal als Atemschutzgeräteträger im Realeinsatz. Das Bild und die Geräuschkulisse bei unserem Eintreffen sind mir sehr stark im Gedächtnis geblieben. Ich bin froh, dass bei diesem Einsatz keine Person ernsthaft verletzt wurde.“