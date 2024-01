Die Schützengemeinschaft Meschede-Nord ändert die Festfolge

Meschede. Die Schützengemeinschaft Meschede-Nord stellt die Weichen fürs Jubiläumsjahr und ändert die Festfolge. Sie nennt Gründe und Termine.

Bei der ordentlichen Generalversammlung der Schützengemeinschaft Meschede-Nord stimmte der Vorsitzende Michael Brieden die anwesenden Schützenbrüder auf das 75-jähriges Jubiläumsschützenfest vom 12. bis 15. Juli kräftig ein. Im Jahr 1949 wurde nicht nur die Bundesrepublik gegründet, sondern auch die Schützengemeinschaft Meschede-Nord. Es wird am Schützenfest-Samstag zusätzlich das Kaiserschießen geben, und am Sonntag-Nachmittag der große Festumzug durch den Mescheder Norden. Die Planungen laufen auf Hochtouren.

Wesentliche Änderungen

Da das Schützenfest 2023 aus finanzieller Sicht schlecht verlaufen ist, wurde ein Arbeitskreis gegründet, der sich mit der Änderung der Festfolge sowie Kosteneinsparung befasste, ohne dass das Fest an Attraktivität verliert. Nachfolgend die wesentlichen Änderungen:

Der Freitag:

Am frühen Freitag-Abend findet bereits das Schießen um die Würde des Jungschützenkönigs statt, (bisher Montag-Vormittag), anschließend Jungschützenparty.

Der Samstag:

Der Samstag bleibt unverändert, abends findet die Nord-Zelt-Kult-Party statt.

Der Sonntag:

Sonntag ist um 20.30 Uhr der Große Zapfenstreich (anstatt Montag-Nachmittag).

Der Montag:

Beginn des Königs- und Vizekönigsschießen erst um 12 Uhr, anschließend Proklamation der neuen Majestäten, circa 18 Uhr Königstanz, Party bis zum Ende (kein Festumzug mehr am Montag-Nachmittag). Diese Änderungen wurden durch die Generalversammlung angenommen.

Der Geschäftsbericht

Geschäftsführer Lars Malyska konnte in seinem Bericht den Anwesenden mitteilen, dass die Renovierung der Küche abgeschlossen ist. Für das Jubiläumsschützenfest wird ein 1600 Quadratmeter großes Zelt aufgestellt, dessen Grundriss mit Bestuhlungsplan den anwesenden Schützenbrüdern auf der Leinwand präsentiert wurde. Die Nordschützen können im Moment 935 Mitglieder verzeichnen. In seinem Bericht konnte Kassierer Fabian Krick keine guten Zahlen für das Schützenfest 2023 verkünden, ebenfalls machen die Kostensteigerungen in allen Bereichen den Verein zu schaffen.

Ehrungen und Verabschiedungen

Schriftführer Malte Willmes wurde für 20 Jahre Vorstandsarbeit mit einem Präsent geehrt. Er wurde 2004 als Junggesellenfähnrich in den Vorstand gewählt, seit 2009 ist er Schriftführer und stellvertretender Geschäftsführer.

Auf eigenen Wunsch wurden gleich mehrere langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet: Christian Spieß, Hausmeister Vermietung, wurde für insgesamt 21 Jahre Vorstandsarbeit gedankt, u.a. war er 12 Jahre lang 1. Kassierer. Insgesamt 18 Jahre war Matthias Kersting im Vorstand, u.a. als mehrfacher Fähnrich und Begleiter. Ebenfalls schieden aus: Timo Lampe als Medien-beauftragter Redaktionsleiter „Nordwind“ (16 Jahre Vorstand) und Siggi Lumme als Seniorenleiter (13 Jahre Vorstand).

Wahlen

Der 1. Kassierer Fabian Krick sowie Schriftführer Malte Willmes wurden jeweils für weitere drei Jahre in ihren Ämtern wiedergewählt,

Bestätigt in ihren Ämtern wurden: Daniel Moldenhauer (Zugführer Zug 1), Marco Voss (Zugführer Zug 2), Tobias Heinemann (Jugendleiter), Reiner Perk (Hausmeister Außen), Kai Giers (Hausmeister Vermietung), Dennis Hengesbach (Medienbeauftragter).

Die Wahlen im repräsentierenden Vorstand ergaben folgendes Ergebnis: neuer Männerfähnrich Florian Kuhne (Zug 2), sein Begleiter ist Lukas Mempel (Zug 1). Neuer Junggesellenfähnrich ist Alexandros Liapis (Zug 2), seine Begleiter sind Max Brieden und Marius W. Thiem (beide Zug 1). Als neuer Kassenprüfer wurde Christian Butz gewählt.

4409 Euro aus der Tannenbaumaktion

Die Tannenbaumaktion gab eine Summe von 4409,32 Euro, die für die Aktionen „Freude unterm Weihnachtsbaum“ und „Lichtblicke“ bestimmt sind.

