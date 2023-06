Die Vorfreude aufs Schützenfest in Andreasberg steigt

Andreasberg. Die Andreasberger Bruderschaft setzt den Schützenfest-Reigen in der Gemeine Bestwig fort. Die Vorfreude ist groß.

Wann wird gefeiert: von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni



Wer regiert: Das Königspaar bilden Thomas und Yvonne Bathen. Ihnen zur Seite steht das Vize-Königspaar Thomas und Rebekka Osebold sowie das Kaiserpaar Ulrich und Elke Scheer. Jungschützenkönigspaar und gleichzeitig Gemeinde-Jungschützenkönigspaar sind Luca Döink und Katharina Barnert.

Was sind die Höhepunkte: Das Fest beginnt am Freitag um 17.30 Uhr mit der Schützenmesse in der St.-Barbara-Kirche. Um 18.30 Uhr folgt ein kleiner Festzug, der das amtierenden Königs und Vizekönigspaar abholt. Um 19.30 Uhr erfolgt in der Halle die Begrüßung durch den Brudermeister, gefolgt von der Jubilarehrung und dem Großen Festball. Am Samstag geht es um 14 Uhr mit dem Festzug weiter. Um 17 folgt der Königstanz und anschließend der Tanz der ehemaligen Könige. Der Kindertanz steht für 18 Uhr im Programm. Um 19 Uhr folgt dann der Große Zapfenstreich. Am Sonntag treten die Schützen um 10.30 Uhr zum Abholen der Majestäten an. Dann geht es zum Vogelschießen, das um 11 Uhr auf der Freizeitanlage, beginnt. Anschließend ist die Proklamation in der Schützenhalle. Um 18 Uhr setzt sich dann der Festzug in Bewegung.

Was sind die Besonderheiten: Das Jubel-Königspaar 25 Jahre sind Jörg Wegener und Bettina Rummel geb. Knippschild. Vor 40 Jahren errangen Max (†) und Adele Hamedinger (†) die Königswürde. Königspaar vor 50 Jahren waren Franz-Josef (†) und Victoria Willmes.

