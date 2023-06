Die Vorfreude aufs Schützenfest in Dorlar steigt

Dorlar. Die Dorlarer feiern am Wochenende, 1. bis 3. Juli ihr Schützenfest. In diesem Jahr wird auch ein neuer Kaiser ermittelt. Das Programm.

Die Vorfreude auf das Schützenfest der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in Dorlar steigt.





Wann wird gefeiert: Samstag bis Montag, 1. bis 3. Juli.





Wer regiert: Königspaar Uli und Karin Henke, Vizekönig Christopher Henke.





Das sind die Höhepunkte: Am Samstag ist um 14.45 Uhr Abmarsch zur Schützenmesse an der Vogelstange. Um 16.30 Uhr beginnt dann das Kaiserschießen. Um 20 Uhr ist die Proklamation des neuen Kaisers und Ehrung langjähriger Mitglieder. Es folgt um 21.30 Uhr der Zapfenstreich, anschließend Konzert und Tanz mit „As bold as Brass“.

Am Sonntag ist um 14.30 Uhr Antreten in der Hubertushalle, um 15 Uhr startet der große Festzug mit Abholen des Kaiser sowie Königspaares, dem Vize- und Jungschützenkönig mit Hofstaat; es folgen Kranzniederlegung und Gefallenenehrung am Ehrenmal, anschließend Königs- und Kindertanz in der Hubertushalle. Um 20 Uhr beginnt der Schützenball für Jung und Alt.

Am Montag ist um 9 Uhr gemeinsames Schützenfrühstück mit Familie in der Hubertushalle, um 10 Uhr ist Antreten und Abmarsch zum Vogel-, Geck- und Jungvogelschießen an der Vogelstange. Frühschoppen und Mittagessen an der Vogelstange. Um 16 Uhr ist Abmarsch von der Vogelstange zur Hubertushalle, anschließend Königstanz und Schützenball.

Besonderheiten: Die Festmusik wird ausgeführt vom Musikverein Berghausen, dem Spielmannszug Kirchrarbach und dem Tambourcorps Asperden. Die Jubelkönige: 50 Jahre Dietmar Fischer, 40 Jahre Manfred Winkler †, 25 Jahre Heinz-Dieter Becker †.

