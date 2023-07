Die Vorfreude steigt: Grafschafter Schützen feiern Hochfest

Grafschaft. Die Grafschafter feiern am Wochenende, 8. bis 10. Juli, ihr Schützenfest. Bereits am Samstag wird der neue König ermittelt. Die Details.

Die Vorfreude auf das Schützenfest in Grafschaft steigt.



Wann wird gefeiert: von Samstag bis Montag, 8. bis 10. Juli.





Wer regiert: Schützenkönig ist Maximilian Didam mit Königin Theresa Hamm, Vizekönig ist Julian Voß-Hennecken, Vizekönigin Elisabeth Trippe.





Was sind die Höhepunkte: Am Samstag, 8. Juli, startet das Fest um 14.30 Uhr in der Schützenhalle, um 14.45 Uhr ist Antreten und Abmarsch zum Abholen der Majestäten mit anschließender Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Um 16 Uhr ist die Schützenmesse in der Pfarrkirche, danach erfolgt der Marsch zur Vogelstange zum Vogelschießen mit Königsproklamation. Um 20 Uhr beginnt das Konzert in der Halle, um 21.30 Uhr ist der Zapfenstreich, danach Schützenball.

Höhepunkt am Sonntag, 9. Juli, ist der große Festzug, der um 15 Uhr beginnt. Im Anschluss folgen Seniorenkaffee, Ehrungen und Kindertanz, danach Schützenball.

Der Montag, 10. Juli, startet um 8.45 Uhr mit dem Antreten zum „Geckschießen“ in der Halle. Nach der Vizekönigsproklamation an der Vogelstange ist der Rückmarsch zur Halle. Es folgt der traditionelle Frühschoppen. Um 16 Uhr beginnt der Festzug mit dem Abholen der Majestäten mit Hofstaat. Im Anschluss ist Kindertanz. Das Schützenfest endet mit dem abendlichen Schützenball.



Besonderheiten: Musikalisch wird das Schützenfest in Grafschaft in bewährter Art und Weise begleitet vom Musikverein Berghausen sowie vom Tambourkorps Grafschaft. Jubelkönige: Vor 25 Jahren Königspaar waren Josef und Maria Müller. Vizekönigspaar vor 25 Jahren: Ludwig und Rita Zeppenfeld. Vor 50 Jahren: Königspaar Klaus und Ursula Döbbener, Vizekönigspaar Alfons und Renate Höwer.

