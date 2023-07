Die Vorfreude steigt: Schützenverein Bracht feiert Hochfest

Bracht. Die Brachter feiern am Wochenende, 7. bis 9. Juli, ihr Schützenfest. Das Vogelschießen findet am Samstag statt. Alle Details zum Programm.

Die Vorfreude ist groß: Der Schützenverein Bracht 1899 feiert sein Hochest.



Wann wird gefeiert: Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli.



Wer regiert: Rainer und Ramona Albers sind das amtierende Schützenkönigspaar in Bracht.

Was sind die Höhepunkte: Am Freitag startet das Schützenfest in Bracht mit dem Antreten um 17.15 Uhr zum Fahne-Abholen, es folgt der gemeinsame Kirchgang mit anschließender Gefallenehrung am Ehrenmal. Anschließend finden die Ehrungen der Jubilare statt für 50-, 60- und 70-jährige Mitgliedschaft sowie die Ehrungen für besondere Verdienste. Danach ist Musik und Tanz mit dem Musikverein Schönholthausen.

Der Samstag beginnt um 11.30 Uhr mit dem Fassanstich und den Ehrungen der Jubilare für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft. Um 12.30 Uhr ist der Abmarsch zum Vogelschießen in der „Schledde“. Um 16 Uhr folgen die Königsproklamation und das „Spätschoppen“ in der Schützenhalle. Am Sonntag ist um 14.45 Uhr das Antreten zum großen Festzug mit Abholen des neuen Königpaares. Danach sind Kindertanz und Schützenball.



Besonderheiten: Die musikalische Gestaltung übernehmen der Musikverein Schönholthauen, Mix2Sound (Torsten Schmitte), das Tambourkorps Hellefeld und die Sauerlandkapelle Bracht-Wormbach. Jubelkönige sind Jürgen von Hofe (25 Jahre) und Franz Schmidt (50 Jahre).

