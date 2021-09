Ermittlungen Diebstahl: Unbekannte schlagen in der Bermecke-Brücke zu

Bestwig. Einen ungewöhnlichen Ort für einen Diebstahl haben sich Täter bei Bestwig ausgesucht. Sie haben in der Bermecke-Brücke zugeschlagen.

Ungewöhnlicher Ort für einen Diebstahl bei Bestwig: Unbekannte haben aus der Ruhrtalbrücke „Bermecke“ etwa 300 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Täter hatten nach Angaben der Polizei zunächst ein Eisengitter am südlichen Widerlager abgeschraubt und waren so durch eine Stahltür in den Unterbau der Brücke gelangt.

Hier durchtrennten sie mehrere Elektrokabel. Mit ihrer Beute konnten sie unerkannt flüchten.

Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen dem 2. August und dem 28. September. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90 200 entgegen.

