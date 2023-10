Diese Königin vertritt Meschede im WP-Königin-Superfinale

Meschede. Das Regionalfinale im WP-Königinnenwettbewerb ist entschieden. Welche Mescheder Kandidatin konnte sich durchsetzen? Erfahren Sie es hier.

Der Regionalentscheid im WP-Königinnenwettbewerb ist abgeschlossen, die Leserinnen und Leser sowie die Expertenjury haben entschieden. Im Raum Meschede konnte die „#missiontitelverteidigung“ erfolgreich abgeschlossen werden: Corinna Luckai von der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Freienohl konnte das Regionalfinale für sich entscheiden.

>>> Lesen Sie auch: Diese Zehn Königinnen standen im Regionalfinale <<<

Wie geht es jetzt weiter?

Von Montag, 16. Oktober, bis Mittwoch, 18. Oktober, jeweils 12 Uhr läuft das Superfinale der sieben Regionalgewinnerinnen. Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden und per Zeitungscoupon. Am 22. Oktober wird die WP-Königin 2023 dann im Rahmen eines großen Festakts in Wennemen gekrönt.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland